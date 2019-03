Esri acquiert indoo.rs et annonce la sortie de la solution ArcGIS Indoors

Esri, premier acteur mondial de l’intelligence spatiale, annonce l'acquisition d'indoo.rs, GmbH, fournisseur leader sur le marché mondial de la technologie IPS (Indoor Positioning System) et partenaire d'Esri. Le logiciel indoo.rs s’intégrera dans ArcGIS Indoors d’Esri, un nouveau produit de la plateforme ArcGIS permettant la cartographie d’intérieur interactive de sites aéroportuaires, hôpitaux, gares, entreprises multi-sites, centres commerciaux, cités administratives, universités, salons et expositions, musées …



Cette acquisition fournira également aux utilisateurs de la plateforme ArcGIS d’Esri des services de localisation IPS intégrés pour la prise en charge de la cartographie et l’analyse d’intérieur de bâtiments. Le siège social d’indoo.rs à Vienne deviendra un nouveau centre de R & D Esri basé en Autriche et axé sur les capacités avancées des systèmes de positionnement d’intérieur.



Les capacités de cartographier, gérer, naviguer et planifier avec précision les espaces intérieurs est un marché en plein essor afin de réduire les coûts, d’accroître la sécurité et d’offrir aux utilisateurs une meilleure expérience au quotidien. ArcGIS Indoors propose à cet égard des cartes 3D et des applications dédiées à tous les profils concernés par l’utilisation et la gestion des espaces comme les propriétaires et gestionnaires, les équipes de maintenance et de sécurité, les salariés et les visiteurs.



« Nous sommes très heureux d'accueillir la société indoo.rs au sein de la famille Esri car c’est l'un des principaux fournisseurs de logiciels et de services de positionnement d’intérieur, travaillant avec des organisations et entreprises du monde entier, tels que des aéroports internationaux, des grandes gares ferroviaires et des sièges sociaux. Cette expertise complète idéalement les compétences d’Esri » déclare Rony Gal, Président et Fondateur d’Esri France.



Le nouveau centre de R&D Esri basé à Vienne fournira également une prise en charge de système de positionnement d’intérieur dans ArcGIS Indoors et dans toute la gamme de produits ArcGIS. Les clients indoo.rs existants auront désormais accès à ArcGIS, ajoutant le logiciel SIG le plus puissant à leurs utilisations de cartographie d'intérieur.



« En devenant partie intégrante du portefeuille de produits Esri, nous pouvons continuer à fournir nos services au plus haut niveau professionnel », déclare Bernd Gruber, fondateur d’indoo.rs.

« Cela favorise également de nouveaux développements passionnants et renforce notre leadership »



« Nous avons vu le marché de système de positionnement d’intérieur exploser au cours des dernières années » déclare Rainer Wolfsberger, PDG d’indoo.rs, « et nos clients ont manifesté une forte demande pour une intégration profonde de la technologie IPS afin de tirer pleinement parti des avantages d’une telle solution au sein de leurs organisations »



La version initiale d'ArcGIS Indoors inclura la capacité IPS indoo.rs pour permettre aux applications mobiles ArcGIS Indoors de fonctionner avec la technologie iBeacon, qui offre une précision accrue sur mobiles. ArcGIS Indoors prend en charge d’autres formats IPS, tel que le service de positionnement intérieur d’Apple, et prendra en charge d’autres fournisseurs IPS dans les prochaines versions.