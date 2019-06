Les usages de la Géo pour l’enseignement : Esri France annonce son programme de gratuité de ses solutions pour tous les établissements scolaires du primaire et du secondaire français

C’est pour contribuer à cette ambition, qu’Esri France avec le soutien d’Esri propose à tous les établissements français de la maternelle à la terminale, un accès illimité à la plateforme ArcGIS et aux nombreux contenus publics qu’elle intègre.

La démarche est très simple et peut être faite soit à l’initiative d’un enseignant ou soit au niveau d’un établissement tout entier.



Les outils proposés au sein de cette plateforme permettent de collecter, traiter, analyser et restituer sous forme de cartes, tableaux de bords, sites Internet et Story Map des données ayant une composante géo. Ils sont utilisables dans de nombreuses matières et peuvent aussi servir de passerelles multidisciplinaires.



« A l’heure d’Internet et des Smartphones les élèves et les enseignants méritent mieux que des cartes papiers » précise Stanislas Pachulski, responsable des programmes Education & Recherche chez Esri France « Esri France propose aux enseignants des outils simples à prendre en main accompagnés par des ressources (tutoriels, données) qui leurs permettront d’agrémenter leurs cours, de cartes dynamiques, d’outils pour les sorties terrain, de StoryMaps incluant des contenus multimédia et cela sans investissement ».



Les demandes pour intégrer ce programme se font en ligne et en quelques minutes à partir de cette adresse https://education.esrifrance.fr/donation-education.aspx



Une centaine de ressources produites par Esri France et des enseignants sont également disponibles librement à cette adresse https://education.esrifrance.fr/ressources.aspx



Pour les enseignants qui souhaitent par ailleurs un soutien dans cette approche, Esri France propose le programme Géomentor qui met en relation des utilisateurs professionnels des solutions Esri volontaires avec les enseignants et établissements demandeurs.

Plus d’information sur www.geomentor.fr