Esri annonce des évolutions majeures de son programme permettant aux développeurs d'intégrer la Géo à tous leurs développements

Le programme ArcGIS for Developers propose une suite complète d'outils de développement et de ressources de développement permettant de créer des solutions de cartographie et d'analyse répondant aux besoins des entreprises. Ces solutions permettent de créer des applications Web ou des applications natives, sur des appareils mobiles ou sur des postes de travail, avec comme fil directeur la cartographie. Les développeurs peuvent s'inscrire gratuitement au programme directement sur le site ArcGIS for Developers pour accéder aux ressources, gérer leur abonnement et leurs outils. Le développeur pourra déployer des applications à usage non commercial en quantité illimitée.Ces nouvelles améliorations et modifications offrent désormais aux développeurs une plus grande liberté pour créer, gérer et déployer des applications aussi rapidement que possible en leur permettant d'utiliser les outils spécifiques dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin, à un prix adapté à leurs besoins.Les modifications apportées à l’offre incluent un nouveau plan de paiement à l’usage pour tous les services basés sur la localisation, une baisse du prix des transactions de calcul d’itinéraires et une nouvelle expérience de déploiement d'applications à fins commerciales."En plus de nos abonnements existants, nous avons introduit un nouveau modèle de paiement à l’usage qui permet aux développeurs de ne payer que pour les services et les transactions qu'ils utilisent", déclare David Cardella, chef de produit Esri pour les technologies de développement. "Les développeurs peuvent désormais accéder à des dizaines de cartes différentes de notre Living Atlas, stocker leurs données de manière sécurisée, faire des calculs d’itinéraire et géocoder, ainsi que créer et déployer des applications avec beaucoup plus de facilité et d'efficacité."Esri a également inclus une licence de déploiement d'applications à fins commerciales dans tous les plans d'abonnement payant développeurs (plan Builder et supérieur), sans frais supplémentaires. Le prix des services de calcul d’itinéraires a également été réduit par 8. Cette baisse de prix s'applique à tous les utilisateurs d'ArcGIS, y compris la communauté des développeurs.Esri France lance également le blog codethemap.fr pour présenter comment les API ArcGIS peuvent être de formidables outils pour créer des applications de mapping ou de géo-intelligence.Le blog présentera des cas concrets, les nouveautés sur les API Esri et des usages innovants qu'on peut réaliser avec les API ArcGIS. Les articles seront une véritable source d’inspiration pour les développeurs, de plus le code sera toujours à disposition sur Github.Pour en savoir plus sur les mises à jour d'Esri pour ArcGIS for Developers, visitez le site go.esri.com/developers