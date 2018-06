STATS et SpokeHub mettent en place un partenariat pour permettre des conversations plus approfondies et plus significatives autour de la Coupe du Monde de la FIFA 2018

Aujourd'hui, STATS, leader mondial des données et de la veille sportives, et SpokeHub ont annoncé un nouveau partenariat pour intégrer STATS Insights à la plateforme d'engagement social de SpokeHub, reliant les fans de football de la Coupe du Monde avec un contenu plus percutant. Téléchargez l'application dès aujourd'hui pour voir les résultats des matchs, connaître les points de vue des joueurs et interagir avec les fans de la Coupe du Monde partout !



STATS Insights s'appuie sur plus de 37 années d'expérience dans le domaine de la recherche pour fournir des informations statistiques historiques et comparatives approfondies, des descriptions de tous les jeux et des tendances des jeux basées sur les événements se déroulant pendant les matchs. Avant, pendant et après chaque match, SpokeHub mettra à profit STATS Insights pour multiplier les conversations entre les communautés du football de la Coupe du Monde. Au cours du jeu, Insights live fournira des tendances sur les joueurs et les équipes en fonction des événements du jeu, des statistiques et des étapes de la compétition.



« Aucun événement sportif n'attire l'attention du monde entier comme la Coupe du Monde, et chaque fan recherche une analyse plus approfondie de ses équipes et de ses joueurs préférés », a déclaré Mike Rodriguez, vice-président de la gestion des comptes chez STATS. « STATS Insights va puiser dans notre vaste base de données historique pour découvrir des informations que de nombreux fans pourraient manquer. SpokeHub a fait le bon choix avec STATS Insights parce que la plateforme permet une interaction avec les fans de football inégalée par rapport aux autres plateformes d'engagement social. Nous sommes ravis de travailler avec SpokeHub et nous avons hâte de voir plus de conversations approfondies autour de la Coupe du Monde sur leur plateforme. »



L'application SpokeHub dispose de « Hubs » sur la page d'accueil qui permettent aux utilisateurs de se connecter avec le contenu qui les intéresse le plus. Les Hubs rassemblent les communautés avec des conversations en temps réel autour de sujets importants, comme les moments forts de la Coupe du Monde pour chaque équipe nationale. L'application propose des actualités intégrées et des mises à jour des tableaux d'affichage, ainsi que des fonctionnalités d'interaction améliorées, avec notamment des sondages et la toute première expérience de chat en RA (réalité augmentée).



« La Coupe du Monde étant le plus grand événement sportif au monde, SpokeHub est ravie de s'associer avec STATS pour permettre aux fans du monde entier de se connecter entre eux et d'utiliser notre technologie de chat. Ce partenariat va changer la donne pour les fans de la Coupe du Monde et leur expérience en sera transformée ; en effet, pour la première fois, nous connectons les fans du monde entier dans un seul et même endroit unifié. » – Robert Hartsfield, PDG de SpokeHub.



Les fans qui recherchent un réel engagement autour de la Coupe du Monde et des dialogues percutants peuvent télécharger l'application SpokeHub dans l'Apple Store et sur Google Play.