DataCore dévoile les principales conclusions de l'enquête 2024 sur l'état du stockage

DataCore Software, leader dans le domaine de l'infrastructure et de la gestion des données, a publié aujourd'hui les résultats de son enquête annuelle “2024 State of Storage Survey”, menée par la société de recherche indépendante DirectResearch. L'enquête, qui a recueilli les points de vue de plus de 540 professionnels des données à travers le monde, dont des répondants des États-Unis, du Royaume-Uni, de France, d'Allemagne, des Pays-Bas et d'Australie, a permis de découvrir les principales tendances qui façonneront l'avenir du stockage des données et l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA). DataCore Software commande des enquêtes annuelles mondiales approfondies sur le stockage depuis 2011, mais il s'agit de la première enquête à porter spécifiquement sur l'IA.



"Les résultats de cette année mettent en évidence la pression croissante sur les organisations pour moderniser leurs infrastructures de stockage en réponse aux avancées rapides de l'IA et aux besoins de gestion des données de plus en plus complexes", déclare Abhi Dey, directeur produit chez DataCore. "Il existe un écart significatif entre les capacités de stockage actuelles et celles nécessaires pour rester compétitif. DataCore s'engage à combler cet écart avec des solutions de stockage adaptables et prêtes pour l'IA, conçues pour offrir la performance et la sécurité requises dans les environnements informatiques actuels. Cela permet aux organisations d'exploiter les données comme un atout stratégique, tout en maintenant leur résilience et leur agilité face aux demandes numériques croissantes."



Principales conclusions de l'enquête :



Écarts dans les capacités de stockage des données et difficultés de gestion :

Plus de la moitié (54%) des personnes interrogées ont indiqué qu'elles préféraient que les données de leur organisation soient centralisées dans des centres de données locaux et/ou décentralisées dans des infrastructures distribuées. Ils ont notamment cité les préoccupations suivantes :



Manque de capacités de stockage essentielles : 90 % des personnes interrogées ont indiqué que leur infrastructure de stockage actuelle manquait de fonctions essentielles, et ont ensuite précisé que les besoins les plus pressants étaient la haute disponibilité (26 %), des performances de stockage suffisantes (25 %) et une protection des données maximale (23 %). Ces trois préoccupations principales sont suivies de deux autres défis que plus d'un cinquième des personnes interrogées considèrent comme critiques : le quatrième défi est l'extension de la capacité de stockage/le renouvellement du matériel sans interruption (22 %), suivi par des opérations de stockage intelligentes grâce à l'IA (21 %) .

Simplification de la gestion et réduction des coûts : Les personnes interrogées ont indiqué que la simplification de la gestion du stockage était la première amélioration souhaitée (37 % demandent une gestion simplifiée pour les différents types de stockage), tout en souhaitant éviter le verrouillage des fournisseurs afin de maintenir les coûts à un niveau raisonnable et compétitif, 31 % souhaitant avoir la possibilité de réduire les coûts de stockage en changeant de fournisseur de matériel de manière flexible, selon les besoins.

Impacts de l'utilisation de l'IA dans les organisations :

L'IA est actuellement utilisée en interne par 57 % des organisations interrogées (avec un chiffre beaucoup plus élevé de 69 % aux États-Unis, et 53% en France). Les principaux services internes utilisant l'IA sont l'informatique (60 % au niveau mondial, 47% en France), marketing (37 %) et le service clientèle (30 %). Pourtant, seuls 27 % des répondants ont déclaré être "extrêmement confiants" dans la capacité de leur système actuel de gestion et de stockage des données à gérer les charges de travail liées à l'IA, les 73 % restants citant leur niveau de confiance sur une échelle mobile entre "modérément confiant" et "pas du tout confiant".



L'utilisation de l'IA augmente malgré l'incertitude : Plus de la moitié des personnes interrogées ont déclaré utiliser l'IA au sein de leur organisation, mais près de 73 % d'entre elles ne sont pas sûres que leur infrastructure puisse gérer l'impact actuel de l'IA, sans parler des impacts futurs, alors que 58 % des personnes interrogées s'attendent à une adoption accrue de l'IA à l'avenir. Beaucoup continuent cependant d'exprimer des inquiétudes quant à la gestion de l'impact futur de l'IA : seuls 19 % d'entre eux se déclarant " extrêmement confiants " dans leur capacité à gérer l'utilisation de l'IA dans le cadre de leur infrastructure actuelle. 86 % s'attendent à ce que leur infrastructure de stockage soit confrontée à des difficultés pour prendre en charge les charges de travail actuelles et futures liées à l'IA. En tête de liste des principales préoccupations futures concernant les données d'IA figurent la sécurité des données (54 %), la confidentialité des données (47 %) ainsi que l'intégrité et la conformité des données (32 %).

Capacités de l'IA dans la gestion du stockage des données :

Parallèlement, les participants ont été interrogés sur leur intention (actuelle et future) de déployer l'IA directement au sein de leur infrastructure de stockage. 69 % d'entre eux se sont déclarés intéressés, l'IA étant appelée à jouer un rôle de plus en plus important dans l'efficacité et les performances du stockage. De nombreuses raisons de mettre en œuvre des capacités d'IA dans le stockage des données ont été citées. La plupart ont mentionné l'automatisation des tâches de stockage répétitives (43 %), l'intelligence des opérations de stockage (43 %), une gestion plus efficace de l'espace (39 %) et l'identification des possibilités de réduction des coûts (38 %). L'IA dans le stockage devrait rationaliser les opérations complexes, optimiser l'utilisation des ressources et permettre aux organisations de répondre aux exigences de performance avec plus d'agilité et de précision.