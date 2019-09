DataStax et VMware étendent leur collaboration au service des solutions conçues pour le cloud hybride

DataStax, éditeur de la première base de données du marché reposant sur Apache Cassandra™, annonce l’extension de sa collaboration avec VMware. L’aide à la production que DataStax propose sur VMware vSAN s’étendra dorénavant aux configurations hybrides et multi-cloud.



« DataStax with VMware vSAN » est la promesse d’une gestion plus sécurisée et plus uniformisée des infrastructures, des données et des applications, qu’elles soient installées sur site, déployées sur le cloud hybride, ou bien hébergées en multi-cloud. Conçue pour le cloud hybride comme pour le multi-cloud, cette solution permet de travailler sur différents types de cloud et garantit l’uniformité des opérations et du déploiement, ainsi qu’une disponibilité de niveau professionnel dans toutes les zones et régions, tous les datacenters et sur tous les clouds.



Premiers bénéficiaires de cette collaboration étendue, les clients communs de DataStax et VMware pourront dorénavant profiter des fonctionnalités suivantes :



Conception orientée cloud hybride et multi-cloud : DataStax Entreprise et DataStax Distribution of Apache Cassandra couvrent désormais tous les environnements sur lesquels VMware peut être déployé (Datacenters locaux et cloud public). En d’autres termes, les clients peuvent aujourd’hui déployer des applications hébergées par VMware on premise ou sur des centaines de clouds publics disséminés aux quatre coins du monde, y compris Amazon Web Services, Microsoft Azure ou IBM Cloud.

Disponibilité de niveau professionnel : garantie de haute disponibilité et de fiabilité dans toutes les zones, toutes les régions, tous les datacenters et clouds ; gestion full-stack axée sur l’usage de règles ; et approvisionnement automatique et protection des sites dans n’importe quelle région, et n’importe quel datacenter ou cloud.

Administration simplifiée : grâce à l’unification des opérations entre différents environnements et clouds, les clients ne seront plus captifs de leur fournisseur de services cloud. Depuis une interface centrale, ils pourront gérer la sécurité de bout en bout, ainsi que le fonctionnement des infrastructures.



« VMware travaille avec DataStax pour proposer une expérience simple et fluide dans l’ensemble du cloud hybride, confie Lee Caswell, directeur marketing adjoint de la division Infrastructures hyperconvergées (HCI) de VMware. Les clients veulent protéger les investissements qu’ils réalisent pour développer et faire tourner des bases de données uniformément — du développement à la production — dans l’ensemble du cloud hybride. Grâce à notre collaboration, cette promesse est désormais une réalité. »



« VMware et DataStax jouent un rôle fondamental sur notre plateforme. La possibilité de procéder à des déploiements sur le cloud hybride comme en multi-cloud nous permet de garantir davantage la résilience et la disponibilité de nos services, deux aspects sur lesquels nous ne pouvons pas nous permettre de décevoir nos clients » ajoute Rune Birkemose Jakobsen, directeur du développement de Danske Bank.



« Ce renforcement de notre collaboration est une bonne nouvelle pour les entreprises qui se mettent au cloud de façon progressive. Elle leur permettra non seulement d’éviter les problématiques d’enfermement propriétaire, mais aussi d’améliorer la productivité de leurs développeurs, en leur donnant la possibilité de tester des cas d’usage en quelques minutes. Enfin, ils pourront compter sur l’expertise de DataStax en matière de gestion d’entreprise et celle de VMware comme plateforme dédiée aux applications modernes, se réjouit Kathryn Erickson, directrice des partenariats stratégiques de DataStax. Notre priorité est de faire en sorte que les développeurs puissent utiliser et administrer facilement DataStax en étendant la présence de VMware vSAN, afin de prouver que les systèmes distribués peuvent se gérer de la même manière que le reste de leur pile logicielle. »