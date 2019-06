DataStax simplifie la visualisation des données avec Graphileon

DataStax, éditeur de la base de données distribuée toujours disponible, reposant sur Apache Cassandra™ et conçue pour le cloud hybride, annonce aujourd’hui la conclusion d'un partenariat technologique avec Graphileon, qui prévoit la prise en charge de DataStax Enterprise Graph (DSE Graph) par la plateforme de développement d'applications de Graphileon. Les développeurs utilisant DSE Graph seront désormais en mesure de tirer parti de la plateforme de Graphileon pour simplifier le codage et la visualisation des données graphes.



Grâce à la base de données DSE Graph, les entreprises peuvent exploiter pleinement la valeur contenue dans les relations de données. DSE Graph permet en effet d’identifier et d'analyser les relations entre données connectées afin de créer de puissantes applications destinées notamment à la détection des fraudes, à la vision client 360°, aux réseaux sociaux, à l’IoT et aux recommandations en temps réel. DSE Graph a été optimisée afin de stocker des milliards d’objets et leurs relations. Elle offre une disponibilité continue, une évolutivité linéaire, une sécurité avancée, une recherche full text et analytique, ainsi que des outils de gestion visuelle, de surveillance et de développement.



Le framework de développement d’applications Graphileon propose une large gamme de widgets d’interface utilisateur personnalisables, tels que des grilles, cartes, diagrammes, arborescences et visualisation réseau. De plus, Graphileon intègre des composants serveurs pour les recherches, l’I/O, l’envoi et la réception de requêtes d’API, l’itération, l’exécution de fonctions pilotées par le temps et la sécurité. Les composants de Graphileon et les triggers qui les lient sont stockés dans une base de données graphe qui garantit un développement rapide et agile, et simplifie la visualisation de la logique applicative.



« En proposant une prise en charge de DSE Graph, nous simplifions la visualisation des données graphes qui sont stockées et gérées dans la couche de technologie DataStax » a déclaré Tom Zeppenfeldt, directeur général de Graphileon. « Avec la montée en puissance continue de la technologie graphe, alimentée par des acteurs tels que DataStax, un nombre croissant d’entreprises ont compris que les graphes constituent la voie à suivre. Maintenant qu’elles en sont convaincues, elles ont besoin de disposer rapidement de solutions. C’est là que nous intervenons. Nous réduisons considérablement le coût et le temps nécessaires pour créer des tableaux de bord et des applications qui offrent des insights en temps réel destinés à améliorer la prise de décision. »



« Ce partenariat permettra aux utilisateurs de DSE Graph, quel que soit leur niveau de compétence, de profiter de toute la puissance de DSE Graph, grâce à la simplicité d’utilisation et à la flexibilité qu’offre la plateforme de Graphileon » a déclaré Kathryn Erickson, Directrice des Partenariats stratégiques de DataStax. « Nous avons hâte de voir comment les développeurs exploiteront cette nouvelle opportunité. »