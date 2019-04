Dataiku lance sa plateforme Dataiku Lite Edition

Dataiku, éditeur mondial d'une plateforme d'Analytique et d'Enterprise AI, annonce le lancement de Dataiku Free Edition et Dataiku Lite Edition, deux nouvelles plateformes conçues pour démocratiser la data science, le machine learning et l'intelligence artificielle au sein des TPE-PME. Avec ces nouvelles solutions, les entreprises de petites tailles ou les start-ups pourront elles aussi collaborer et transformer leur organisation en s'appuyant sur l'intelligence artificielle d'entreprise (l'Enterprise AI).



Dans le contexte économique actuel, les grandes entreprises ont tendance à tirer davantage profit des nouvelles technologies d'intelligence artificielle, transformant leur modèle métier en s'appuyant sur la data science et le machine learning. Dans son étude publiée sous le titre Predicts 2019 : Midsize Enterprise CIOs Lead, Adapt and Evolve Digital Transformation, le cabinet Gartner* explique que « pour créer et conserver un avantage concurrentiel, les DSI des PME doivent être attentifs non seulement aux impacts à court terme, mais également aux avancées technologiques à moyenne et longue échéance. C'est la seule façon de s'assurer qu'ils suivent les tendances technologiques stratégiques les plus judicieuses pour survivre et prospérer dans un environnement économique en rapide mutation. »



L'étude de Gartner* souligne par ailleurs que « d'ici à 2022, plus de 50 % des entreprises de taille moyenne amélioreront leur productivité et leur croissance en incorporant l'intelligence artificielle dans les activités qui constituent leur cœur de métier. » Dans ce contexte, Dataiku est convaincu que l'innovation portée par intelligence artificielle est essentielle pour toute entreprise et qu'elle apporte de la valeur, même exécutée à petite échelle.



« Avec ces nouvelles offres, nous démocratisons l'utilisation de l'intelligence artificielle pour permettre aux entreprises de toutes les tailles de bénéficier d'avantages concurrentiels conséquents corrélés avec la révolution de l'IA », a déclaré Florian Douetteau, CEO de Dataiku. « Nous sommes fiers d'être à la pointe de ce mouvement et très impatients de travailler au côté d'entreprises de toutes tailles — qu'il s'agisse de petites structures de trois personnes ou de grandes multinationales — afin de transformer leurs modèles métier et d'ouvrir de nouveaux marchés et de nouvelles opportunités. D'ailleurs, nous sommes déjà partenaires de plus d'un millier de PME qui se sont engagées sur la voie de l'Enterprise AI avec les plateformes Dataiku Free et Lite Editions. »



Dataiku Free Edition — Cette édition permet de créer une plateforme collaborative unique où plusieurs utilisateurs peuvent travailler sur les mêmes projets en accédant à une documentation intégrée et en partageant leurs connaissances projets. Avec la plateforme Dataiku Free Edition, des équipes comptant jusqu'à trois utilisateurs peuvent désormais travailler simultanément sur des données.



Dataiku Lite Edition — Cette nouvelle plateforme réunit toutes les fonctionnalités de Dataiku Free Edition tout en permettant aux utilisateurs d'utiliser les fonctionnalités-clés des versions Dataiku Team et Enterprise Edition. En effet, elle offre un point d'entrée aux petites entreprises qui souhaitent intégrer le monde de l'Enterprise AI en leur donnant accès à une plateforme aux fonctionnalitées adaptées à leur croissance. La plateforme Dataiku Lite Edition gomme les difficultés que rencontrent nombre de petites entreprises pour faire décoller leurs projets d'intelligence artificielle, faute de moyens.



Cette annonce s'inscrit dans la dynamique de croissance et de développement de Dataiku annoncée en décembre 2018, lors de son tour de table de série C de 101 millions de dollars, et par lequel la scale-up vise à accélérer la transformation et la démocratisation de l'intelligence artificielle d'entreprise dans le monde.