Devenir une entreprise guidée par les données

Voici donc quelques conseils d’Amazon Web Services (AWS) aux organisations qui souhaitent réussir lorsqu’elles se préparent à investir dans l’analytique.



Créer un nouveau genre de centre d’excellence analytique



Pour que la stratégie et les bonnes intentions entraînent des progrès significatifs, l’une des premières étapes consiste à identifier et à choisir un leader et une équipe chargés de diriger la transition et à créer un centre d’excellence dans le cloud - ou CCOE pour Cloud Center of Excellence. Ces derniers proposent un ensemble spécialisé de services cloud axés sur la satisfaction des besoins analytiques. Ils doivent par ailleurs concevoir et mettre en place une plateforme de données en libre-service, sécurisée, exploitable et scalable, dotée d'un écosystème de technologies en constante évolution permettant le traitement, l’analyse et la présentation des informations afin qu’ils ne se laissent pas submerger par les demandes.



Pour Milin Patel, Principal Architect et cofondateur de Rearc, et ancien responsable DevOps de Dow Jones, « l’utilisation d’un CCOE a été au cœur de la stratégie de transformation de notre entreprise, déclare-t-il. Selon lui, un CCOE peut aller jusqu’à être le moteur du changement de l’organisation, le point central d'une transformation de grande ampleur, et la poussée d’Archimède permettant de faire croître l'entreprise ».



Répondre aux besoins des clients



Avant toute chose, les organisations doivent être à l’écoute des besoins de leurs clients en matière d’analyse et trouver le moyen de répondre à ces besoins en toutes circonstances. Par conséquent, lors de la création d’un centre d’excellence analytique, il est important d’établir des principes pour le groupe, qui définiront des attentes en matière d’actions et de décisions.



Le centre d’excellence analytique devra répondre aux besoins de deux types de clients :



- Les consommateurs de données et d’analyses : Décideurs, scientifiques des données, analystes de veille économique et développeurs qui souhaitent pouvoir accéder rapidement aux informations et aux données, et qui se soucient de la qualité des outils et des services mis à leur disposition pour traiter et présenter les données.

- Les producteurs de données : Propriétaires d'applications, d'infrastructures et d’appareils qui fourniront des données à la plateforme et qui ont besoin de services spécifiques. Cela inclut le modèle de domaine des données, la fréquence d'actualisation et la définition des stratégies.

Pour disposer des capacités analytiques et de la plateforme qui sauront servir ces deux types de clients, il est essentiel de disposer d’un mécanisme permettant de cerner leurs besoins au sein d’un ensemble potentiellement très vaste et diversifié de divisions opérationnelles et de profils cibles.



« Devenir une entreprise pilotée par les données ne se fait pas du jour au lendemain, déclare Joe Chung, Stratège d’entreprise et évangéliste chez AWS. Il s’agit d’abord de prendre la bonne direction en identifiant les problèmes de données subits par l’entreprise, en organisant un plan pour répondre aux besoins de ses clients et en permettant aux équipes de fournir les bons services aux bons moments. »