DigDash accompagne la Région Occitanie dans la refonte de son système de BI, boostant l’adoption des directions métiers

Un an après sa création en 2016, la Région Occitanie poursuit et consolidé le développement de ses anciens écosystèmes de Business Intelligence (BI) vers un ensemble homogène. Aujourd’hui, celui-ci compte plus d’une cinquantaine de bases de données, 4000 rapports et plus de 1000 utilisateurs réguliers (sur les 8800 agents), composés principalement de managers (chefs de service, directeurs…) et fonctions opérationnelles.



La volonté de migrer vers une solution souveraine



Tout début 2020 en pleine pandémie et confinement, la collectivité comme beaucoup d’autres à cette époque choisit les outils Microsoft 365 pour améliorer la productivité et permettre le travail collaboratif. Ce déploiement lui permet alors d’ajouter une couche analytique à sa solution de BI alors en place et destinée principalement au reporting de masse.



Deux ans plus tard, portée par la volonté de la majorité régionale choisir des outils souverains, éthiques et alignés à leur défi de mise en conformité, la Région recherche alors une solution de BI proposant une meilleure souveraineté des données et un impact environnemental réduit. Elle adopte alors une stratégie de sortie complète des GAFAM, et décide de se tourner vers un éditeur de tableaux de bord français.



Un besoin de simplification pour faire monter les équipes en compétence



Cette stratégie coïncide alors avec un autre constat important : le manque d'adhésion de la part des managers aux outils existants de visualisation de données. Ces derniers sont jugés trop complexes et nécessitent une lourde formation de prise en main.



Les équipes de la Région recherchent donc un éditeur capable de simplifier l’écosystème existant et de présenter les données de la manière la plus fluide possible et surtout intégrée aux processus en place.



L’objectif est clair : offrir davantage d’autonomie aux utilisateurs, en se tournant vers de la self-BI, permettant aux managers de réaliser et produire de la data visualisation pour leurs besoins de pilotage.



Une technologie flexible pour une expérience flexible



Parmi les critères de choix de la solution DigDash figure la souplesse de son architecture. La capacité à s’intégrer dans l’écosystème informatique existant et d’évoluer au gré de celui-ci était en effet primordiale pour la Région.



Comme évoqué dans les objectifs initiaux, l’expérience utilisateur proposée fut également un critère décisif. Avec DigDash, les directions métiers peuvent désormais profiter de la richesse des jeux de données existants, et les réutiliser facilement pour créer des visualisations adaptées à leurs besoins. Pour s’assurer que la solution leur convenait, la Région avait même fait appel à un panel de futurs utilisateurs lors du processus de sélection.



Un taux d’adoption boosté et des équipes mieux informées



Après un déploiement de quelques mois opéré dans une logique de scalabilité, la solution DigDash est aujourd’hui utilisée par 150 managers (soit la moitié des effectifs avant la poursuite du déploiement), dans plusieurs directions métiers. Grâce à DigDash, la Région a gagné en efficience notamment en ce qui concerne la gestion des budgets et la répartition des financements régionaux.



"Il y a eu une convergence entre les trois analyses - IT, usagers et maîtres d'ouvrage - pour le choix de DigDash. Après plusieurs mois de prise en main, les retours sont très bons et l'approche utilisateur est grandement facilitée. Nous avons pu mettre en place des outils de pilotage sur la consommation des crédits, avec un suivi des demandes mois par mois nous permettant de réguler les paiements, ce qui aurait été plus compliqué avec les outils existants" explique Bruno Stavy, Directeur délégué de la direction des Finances et du Conseil de la Région Occitanie. “À cela s’ajoute une collaboration fluide et très appréciable avec les équipes de DigDash, qui ont été présentes dès le processus d’appel d’offre et nous accompagnent aujourd’hui dans l’évolution de la solution au sein de la Région.”



“Au-delà du déploiement initial et de la construction de l'écosystème informatique, DigDash nous permet également de produire des projets indépendants pour des observatoires spécifiques ou l’intégration avec de nouveaux outils par exemple.” déclare Benoit Dehais, DSI de la Région Occitanie.