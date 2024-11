Epsilon France lance « Know Your Data », une solution d’IA conversationnelle pour faciliter l’accès aux données dans les entreprises

Face à la complexité croissante des environnements data en entreprise, il est devenu essentiel de pouvoir accéder et interpréter les données de manière simple et efficace. C’est dans cette optique qu’Epsilon France a développé cet assistant capable de répondre aux besoins de différents profils de l’entreprise (Top management, Manager, Expert métier, Data manager, …) pour une multitude de cas d’usages liés à la recherche de données.



Sa valeur ajoutée par rapport aux assistants conversationnels traditionnels ?



Il peut être interrogé en langage naturel pour répondre à des demandes d’information qui ne nécessitent pas de croisement de données complexes par le biais de requêtes simples (par exemple count & sum). Grâce à "Know Your Data", fini les longues recherches dans divers tableaux de bord ou les demandes répétées à un data analyst. Les utilisateurs pourront gagner en autonomie sans passer par les outils de gouvernance data de votre entreprise.



Il permettra aussi bien sûr de collecter et synthétiser les données existantes dans les systèmes pour mieux appréhender les données d'entreprise et de comprendre les modèles de données existants, leurs interactions et le cycle de vie des données.



Les équipes d’Epsilon France travaillent activement sur de prochaines fonctionnalités notamment pour visualiser simplement où se situe la donnée dans l’environnement data de l’entreprise et comment elle interagit avec les autres données.



Pour Fabien Alègre, directeur du département Conseil Data : « Imaginez, nous avons conçu un outil qui vous permet d’interagir avec vos données aussi facilement qu’avec votre collègue ! Nous sommes très heureux de lancer « Know Your Data », notre nouvel assistant de gouvernance des données. Conçu pour simplifier l’accès à l’information, il atténue la complexité des solutions habituelles. Les utilisateurs peuvent poser des questions en langage naturel et obtenir rapidement les réponses dont ils ont besoin, facilitant ainsi une prise de décision éclairée. L’objectif ? Offrir une solution simple, intuitive et efficace, tout en préservant les systèmes existants. »