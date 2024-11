Petit Bateau s’appuie sur Epsilon France pour moderniser son écosystème data et accompagner sa transformation digitale

En 2023, Petit Bateau fait appel à Epsilon France pour l’accompagner sur sa migration vers le cloud, en proposant une architecture data cible et en étudiant les scénarii de solutions move-to-cloud les plus adaptés, permettant ainsi aux équipes marketing d’améliorer la réactivité et la performance de leurs interactions clients, tout en garantissant une solution pérenne et évolutive.



En co-construction avec les équipes Petit Bateau, Epsilon France a ainsi réalisé le cadrage des cas d’usages métiers, la conception ainsi que la mise en œuvre de la solution technique, en accord avec les choix stratégiques du Groupe Rocher, parmi lesquels l’utilisation de la plateforme Google Cloud comme socle data.



« Petit Bateau s’est toujours appuyé sur l’expertise data d’Epsilon France : pour la mise en place et l’exploitation de sa première plateforme CRM d’abord, puis pour chacune de ses évolutions. C’est tout naturellement que nous avons choisi Epsilon France pour nous accompagner dans la migration de cette data et de ses usages vers notre plateforme cloud. Cette plateforme nous permet d’atteindre notre cible : avoir une donnée unifiée, synchrone, à la main de nos analystes et toujours opérée par notre partenaire Epsilon France pour un niveau de service répondant à nos exigences au quotidien. La connaissance qu’Epsilon France a de notre modèle, de nos besoins et de la plateforme Google Cloud nous a permis d’être rapidement alignés sur la solution cible, sur la méthode projet, le bon niveau de conseil, et une dynamique projet permettant d’atteindre nos objectifs. » témoigne Marc Join-Lambert, DSI de Petit Bateau.



« Le partenariat de longue date entre Epsilon France et Petit Bateau est une fierté pour toutes mes équipes et je remercie chaleureusement Marc Join-Lambert pour sa confiance. Le projet de modernisation, dont il nous a confié une grande partie de la responsabilité, marque, une fois de plus, la capacité d’Epsilon France à accompagner les marques dans leur transformation data et marketing dans un cadre de proximité, de confiance et avec l’objectif d’apporter toujours plus de valeur aux équipes métiers » déclare Yann Legrand, DGA en charge du Pôle Data & IA d’Epsilon France.