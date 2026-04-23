Étude Snowflake : une forte maturité data pour accélérer l’adoption de l’IA et générer du ROI pour les entreprises françaises

Snowflake, le Data Cloud AI, a publié une nouvelle étude révélant que 52 % des entreprises françaises ont déjà adopté l'IA, ce qui témoigne d'une forte dynamique initiale et met en évidence une base solide sur laquelle développer des cas d'utilisation et tirer davantage de valeur de l'IA dans les années à venir.



Le rapport intitulé, « Le ROI radical de l’IA générative », réalisé en collaboration avec la société Omdia d’Informa TechTarget. Menée auprès de 2 050 décideurs IT et métiers dans dix pays, l’enquête met en évidence une forte opportunité pour les organisations françaises : alors que l’adoption de l’IA générative continue de progresser, elles bénéficient déjà d’une base data solide, les positionnant pour accélérer la création de valeur.



Cela crée des opportunités significatives pour une adoption accrue, en particulier dans les fonctions au cœur de la transformation numérique. Dans le développement logiciel, 31 % des organisations y ont recours, ce qui souligne un potentiel d’expansion important. Un potentiel similaire existe dans les opérations IT, avec 47 % ouvrant la voie à un passage à l’échelle, ainsi que dans l’analytique de données, où l’adoption atteint 50 % avec un potentiel de développement supplémentaire. Enfin, le service client présente des opportunités supplémentaires, avec 39 % illustrant un levier de croissance encore important.



Cette adoption progressive reflète une approche stratégique, où les organisations commencent par des cas d’usage ciblés afin de démontrer rapidement la valeur avant de passer à l’échelle. Parmi les entreprises ayant adopté l'IA, 32 % des entreprises déclarent un retour sur investissement positif. En moyenne, chaque dollar investi génère 1,32 dollar, reflétant un stade intermédiaire de maturité et une base solide pour des gains supplémentaires à mesure que les cas d’usage se développent.



« La France se distingue par une maturité data supérieure à la moyenne, qui constitue une base solide pour accélérer la création de valeur grâce à l’IA. » déclare Arnaud Chiffert, Country Manager France chez Snowflake « Toutefois, pour que cette technologie soit adoptée à plus grande échelle, des efforts supplémentaires sont encore nécessaires. La priorité est désormais de tirer parti des premiers succès, de multiplier les cas d'utilisation et de transformer ces initiatives en avancées mesurables et durables »



Une approche différenciante centrée sur l’humain et le client



D’après le rapport, les priorités d’adoption traduisent également un positionnement distinct. Les entreprises françaises accordent moins d’importance aux gains d’efficacité opérationnelle, cités par 41 % des répondants, ainsi qu’à l’innovation, à 34 %. À l’inverse, elles sont plus susceptibles de prioriser l’IA comme levier pour la gestion des talents et les cas d’usage orientés client. 35 % citent la gestion des talents, tandis que 52 % mettent en avant des cas d’usage orientés client.



Cette approche, plus ciblée sur l’humain et la relation client, soutient une adoption durable de l’IA en alignant les initiatives avec une valeur métier tangible. Cette dynamique se reflète également dans l’essor de l’IA agentique. 29 % des organisations déclarent déjà utiliser ces technologies et 28 % prévoient un déploiement dans les douze prochains mois.



Cette dynamique s'explique en partie par le fait que les entreprises françaises signalent relativement moins de difficultés dans le domaine de la gestion des données et sont moins susceptibles de rencontrer des problèmes dans ce domaine. 34 % citent la gouvernance comme un défi contre 64 % au niveau mondial, 38 % évoquent la préparation des données contre 64 %, tandis que 45 % mentionnent la qualité des données et les silos, contre respectivement 64 % et 65 % à l’échelle internationale. Plutôt que de refléter une maturité globale plus élevée en matière de données, cela indique que les obstacles opérationnels sont plus faciles à surmonter, ce qui constitue une base solide pour soutenir l'adoption de l'IA, permettant ainsi des gains de productivité plus importants, une compétitivité accrue et un levier pour la croissance économique nationale.



Méthodologie



« Le ROI radical de l’IA générative » est basé sur les réponses de 2 050 répondants provenant de 10 pays (Australie/Nouvelle-Zélande, Canada, France, Allemagne, Inde, Japon, Singapour, Royaume-Uni, États-Unis) qui influencent les achats futurs d’IA de leur organisation. L’enquête a été menée en collaboration avec Omdia by Informa TechTarget entre le 13 août 2025 et le 17 septembre 2025. Tous les chiffres sont arrondis au nombre entier le plus proche, les valeurs inférieures à 0,5 étant arrondies à l’inférieur et celles égales ou supérieures à 0,5 étant arrondies à l’entier supérieur.