Snowflake lance Project SnowWork pour rendre l’IA orientée résultats au service des métiers

Le Data Cloud AI Snowflake (NYSE : SNOW), annonce le lancement en version expérimentale de Project SnowWork, une plateforme d’IA autonome conçue pour aider les utilisateurs métiers à accélérer leurs workflows. Pensé comme un assistant IA, Project SnowWork permet aux équipes d’exprimer simplement leurs besoins et de laisser la plateforme exécuter en toute sécurité des tâches en plusieurs étapes à partir d’instructions conversationnelles.



Qu’il s’agisse de préparer une présentation de prévisions pour un comité de direction, de générer un tableur identifiant les risques de churn, ou de détecter des goulots d’étranglement dans la chaîne logistique, Project SnowWork automatise de bout en bout des processus simples ou complexes pour permettre une prise de décision rapide.



« Nous entrons dans l’ère de l’entreprise agentique, inaugurant une manière fondamentalement nouvelle de travailler. Cette transformation va bien au-delà de la technologie : il s’agit de débloquer de nouveaux niveaux de productivité et d’efficacité en intégrant l’intelligence directement au cœur du fonctionnement de l’entreprise », déclare Sridhar Ramaswamy, Chief Executive Officer de Snowflake. « Project SnowWork vise à déployer des agents IA sécurisés, ancrés dans la donnée, sur tous les points de contact, afin que les dirigeants et les opérationnels puissent passer instantanément de la question à l’action. En faisant évoluer l’IA de l’expérimentation vers une exécution autonome de niveau entreprise, Project SnowWork constitue la base sécurisée de la manière dont les entreprises modernes travailleront à l’ère de l’IA. »



L’essor de l’entreprise agentique ne se limite pas à répondre à des questions, il marque un passage vers une IA capable d’éclairer les décisions et de déclencher l’action. Cette évolution implique de relier intelligence, applications, données et contexte métier au sein d’un environnement de confiance capable de coordonner l’action à grande échelle.



Project SnowWork rend cela possible en mettant les capacités data et IA de Snowflake directement entre les mains des utilisateurs métiers via une expérience desktop simple et axée sur les résultats. Au-delà d’un simple assistant de productivité, Project SnowWork permet de :



Planifier et exécuter de manière autonome des workflows en plusieurs étapes sur des données Snowflake gouvernées afin de produire des livrables finalisés, de la réallocation de territoires commerciaux à des présentations prêtes pour la direction.

Générer des analyses assorties de recommandations d’actions, transformant les enseignements en prochaines étapes priorisées et adaptées à chaque rôle métier.

Orchestrer de manière sécurisée les données, l’IA et les systèmes d’entreprise pour exécuter des tâches de bout en bout, réduire les retards et accélérer la prise de décision.

Contrairement aux agents IA généralistes, Project SnowWork repose sur une source de vérité unique à l’échelle de l’entreprise, avec des métriques gouvernées, des définitions métiers partagées, une interopérabilité multi-cloud et des mécanismes de sécurité et d’audit intégrés.



Les principales capacités offertes par Project SnowWork incluent :



Des compétences préconfigurées par persona : fournit des « profils » IA configurés en amont et adaptés aux rôles pour la finance, les ventes, le marketing, les opérations et plus encore, comprenant les workflows métiers, la terminologie et les KPI, afin d’accélérer la création de valeur.

Une exécution de tâches en plusieurs étapes : permet à la plateforme IA de planifier et d’exécuter de manière autonome des workflows complexes, interrogation de données, analyses, synthèse d'enseignements, génération de livrables structurés et préparation des prochaines étapes au sein d’une interaction unique, réduisant les cycles de reporting et éliminant la coordination manuelle entre systèmes.

Une sécurité et des contrôles d’accès intégrés : applique automatiquement les contrôles d’accès basés sur les rôles (RBAC), les politiques de masquage des données, les journaux d’audit et les règles de gouvernance des données de Snowflake, garantissant que les actions de l’IA opèrent dans le même périmètre de confiance que les données de l’entreprise.

« Les entreprises ont massivement investi dans les plateformes de données et l’IA, mais la dernière étape consistant à transformer des données gouvernées en résultats métiers quotidiens reste largement manuelle », déclare Sanjeev Mohan, Principal chez SanjMo. « Project SnowWork marque un changement significatif, passant de l’IA comme outil analytique à une couche d’exécution directement intégrée dans les workflows de l’entreprise. En ancrant l’exécution autonome des tâches dans des données Snowflake fiables et gouvernées, des définitions métiers partagées, ainsi qu’une interopérabilité multi-cloud et multi-domaines, l’entreprise fait évoluer sa plateforme d’un système d’analyse vers un système d’action, là où la valeur métier mesurable est réellement créée. »



Une IA conçue pour l’action, pas seulement pour l’analyse



Les organisations ont fortement investi dans les plateformes de données modernes et l’IA, pourtant la plupart des utilisateurs métiers s’appuient encore sur des analystes, des tableaux de bord statiques et des systèmes cloisonnés pour répondre à des questions simples. Les outils d’IA actuels nécessitent souvent une expertise technique et ne disposent pas de la base de données d’entreprise nécessaire pour fournir des résultats fiables et exploitables.



Il en résulte un écart croissant entre le potentiel de l’IA et son impact réel sur le métier. Project SnowWork comble cet écart en intégrant de manière sécurisée l’IA dans les flux de travail, permettant à chaque collaborateur d’opérer avec la rapidité, la précision et la capacité d’analyse autrefois réservées aux spécialistes de la donnée.



Il permet aux utilisateurs métiers de passer de l’intention à l’action et aux résultats sans créer de tickets auprès des équipes data ni rechercher des tableaux de bord statiques. Par exemple, les équipes Sales Operations peuvent désormais automatiser les reportings récurrents, travailler sur plusieurs sources de données sans coder et générer des livrables prêts à être présentés en quelques minutes au lieu de plusieurs jours.



Accélérer l’architecture IA d’entreprise de Snowflake



Le portefeuille de produits IA de Snowflake permet à chaque collaborateur d’utiliser l’IA sur des données fiables et gouvernées, afin que les organisations puissent adopter l’entreprise agentique où l’intelligence pilote des actions sécurisées et fondées sur la donnée à travers toute l’entreprise.



Pour les utilisateurs métiers, Snowflake Intelligence est l’agent d’intelligence d’entreprise conçu pour transformer l’ensemble des connaissances d’une organisation en analyses métier fiables. Il permet à chaque collaborateur de poser des questions complexes en langage naturel et d’aller au-delà du « quoi » pour comprendre le « pourquoi ». Ancré dans des données d’entreprise gouvernées et un contexte métier partagé, il fournit des réponses transparentes et vérifiables dans le périmètre sécurisé de Snowflake. Project SnowWork prolonge cette approche en aidant les équipes à agir sur ces analyses et à exécuter des workflows en plusieurs étapes directement sur des données Snowflake fiables.



Pour les développeurs souhaitant transformer des tâches complexes de data engineering, d’analytics, de machine learning et de création d’agents en interactions simples et informées, Cortex Code est un agent de codage IA natif des données qui automatise et accélère le développement d’entreprise de bout en bout. Il génère du code prêt pour la production, orchestre les workflows et applique les bonnes pratiques, permettant aux équipes de passer du prototype au déploiement rapidement et en toute confiance.