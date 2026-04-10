Snowflake renforce Snowflake Intelligence et Cortex Code pour devenir le plan de contrôle de l’entreprise agentique

Snowflake (NYSE: SNOW), le Data Cloud AI, annonce d’importantes évolutions de ses solutions Snowflake Intelligence et Cortex Code, faisant progresser sa vision de devenir le plan de contrôle de l’entreprise agentique. À mesure que les systèmes d’IA évoluent, passant de simples réponses à des questions et à de véritables capacités d’exécution, les organisations peuvent connecter plus largement leurs sources de données, leurs systèmes d’entreprise et leurs modèles d’IA à leurs données Snowflake, le tout au sein d’une expérience unifiée. Cela permet aux entreprises d’aligner leurs données, leurs outils et leurs workflows avec des agents d’IA conçus sur Snowflake, et ainsi d’agir plus facilement sur des données qui reflètent réellement le fonctionnement de leur activité.



Snowflake Intelligence agit désormais comme un assistant IA personnalisé pour les utilisateurs métiers. La solution s’adapte en apprenant les préférences et les workflows individuels afin de fournir des résultats plus pertinents et d’automatiser les tâches. Cela tout en permettant des analyses approfondies et fiables fondées sur des données d’entreprise gouvernées. Par ailleurs, Cortex Code renforce son rôle de couche de développement pour l’IA d’entreprise, avec une approche gouvernée et nativement centrée sur la donnée. Cela permet aux développeurs de créer, orchestrer et industrialiser l’IA directement dans les outils et systèmes qu’ils utilisent déjà.



« L’IA change la manière dont chaque entreprise fonctionne, et les plateformes qui s’imposeront seront celles qui faciliteront la mise en pratique de l’IA avec les bonnes données et les bons garde-fous », déclare Baris Gultekin, VP of AI, Snowflake. « Snowflake offre aux clients un lieu unique pour réunir leurs données, connecter les systèmes dont ils dépendent et transformer l’IA en quelque chose qui aide réellement les équipes à accomplir leur travail. »



Ces évolutions visent à étendre les usages de l’IA dans les équipes métiers et techniques, tout en réunissant au même endroit données, modèles et applications.



Snowflake Intelligence fait progresser le travail des utilisateurs métiers



Contrairement aux autres copilotes et assistants IA du marché, Snowflake Intelligence comprend l’ensemble du contexte des données métiers. Avec les dernières mises à jour, Snowflake Intelligence offre une expérience unifiée dans laquelle les utilisateurs peuvent interagir avec les données, raisonner à partir d’elles et agir dans les systèmes d’entreprise.



Au cœur de cette évolution se trouvent plusieurs avancées clés incluant :



L’automatisation des tâches de routine : Skills (bientôt disponibles en disponibilité générale) permettent aux utilisateurs de décrire des workflows en langage naturel, tels que préparer des présentations, réaliser des analyses en plusieurs étapes ou envoyer des relances, et Snowflake Intelligence les exécute automatiquement, ce qui réduit les tâches manuelles et facilite leur réutilisation.

La connection aux outils et au travail des métiers : de nouveaux connecteurs Model Context Protocol (MCP) (bientôt disponibles en disponibilité générale) permettent à Snowflake Intelligence de se connecter directement à des outils d’entreprise comme Gmail, Google Calendar, Google Docs, Jira, Salesforce et Slack afin que les utilisateurs puissent travailler dans les systèmes qu’ils utilisent déjà.

Le lancement d’une application mobile : les utilisateurs peuvent télécharger la nouvelle application mobile iOS Snowflake Intelligence (bientôt en public preview) pour poser des questions et agir sur leurs données et leurs workflows depuis n’importe où.

un raisonnement en plusieurs étapes avec recherche approfondie : avec deep research (bientôt en public preview), Snowflake Intelligence aide les utilisateurs à répondre à leurs questions les plus complexes grâce à des rapports complets, cités et menés en plusieurs étapes. La fonctionnalité croise données structurées, contenus non structurés et contexte externe.

La personnalisation dans le temps : au lieu de repartir de zéro à chaque fois, Snowflake Intelligence apprend désormais en continu à partir du comportement des utilisateurs afin de fournir des réponses plus pertinentes et personnalisées et d’automatiser les tâches récurrentes, pour que les équipes puissent avancer plus vite.

Un travail réutilisable et partageable : Artifacts (bientôt disponibles en disponibilité générale) permettent aux utilisateurs d’enregistrer et de partager entre eux des analyses, des visualisations et des workflows, afin de capitaliser sur les travaux déjà réalisés et de diffuser plus largement les enseignements dans l’organisation.

Ces mises à jour de Snowflake Intelligence s’appuient sur les retours clients recueillis lors du lancement, le mois dernier, de la research preview de Project SnowWork.



Cortex Code fournit un agent unique de codage IA pour la stack de données d’entreprise



La solution Cortex Code s’étend pour accompagner les développeurs travaillant dans des environnements de données de plus en plus complexes et multi-systèmes. Depuis son lancement en novembre 2025, Cortex Code a connu une adoption rapide, avec plus de 50 % des clients qui l’utilisent désormais activement pour accélérer la productivité et l’innovation. Avec ces nouvelles évolutions, Snowflake étend Cortex Code à l’ensemble de la pile data moderne.



Ces mises à jour étendent Cortex Code à travers la stack de données moderne, permettant aux développeurs de :



Développer partout où se trouvent les données : Cortex Code prend désormais en charge encore plus de systèmes de données externes, notamment AWS Glue, Databricks et Postgres, et élargissant l’approche data-native de Snowflake.

Se connecter à l’écosystème IA au sens large : Cortex Code se connecte désormais à d’autres systèmes d’IA via MCP et Agent Communication Protocol (ACP), permettant aux développeurs d’interfacer Cortex Code avec leurs agents IA et workflows existants, réduisant les duplications et accélérant le développement.

Travailler dans l’environnement de développement de leur choix : grâce à la nouvelle extension VS Code (en private preview) et à un plugin Claude Code, les développeurs peuvent accéder directement à Cortex Code dans leurs environnements de développement intégrés afin de construire et travailler dans leur éditeur ou environnement de codage IA préféré, sans changer d’outil.

Changer d’échelle avec la plateforme Cortex Code : un nouveau kit de développement logiciel d’agent prenant en charge Python et TypeScript permet aux équipes d’intégrer directement les capacités de Cortex Code dans leurs propres applications et workflows, et renforce son positionnement comme plateforme exploitable par des systèmes tiers.

Débloquer des workflows plus intelligents avec Cortex Code dans Snowsight : les utilisateurs peuvent exécuter du code et réaliser des workflows complets sans quitter leur navigateur avec Cortex Code Sandboxes dans Snowsight (en private preview), dans un environnement cloud dédié, sans configuration locale. De nouvelles améliorations, notamment Plan Mode, permettent aux utilisateurs de prévisualiser et d’approuver les workflows avant leur exécution, tandis que Snap & Ask permet une interaction directe avec des artefacts de données comme les graphiques et les tableaux afin d’améliorer la précision et de donner aux équipes davantage de contrôle sur la manière dont le travail est effectué.

La dynamique continue de Snowflake dans l’IA



Plus de 9 100 clients utilisent chaque semaine les produits IA de Snowflake, et ce nombre continue de croître à mesure que les entreprises passent de l’expérimentation de l’IA à un déploiement dans le monde réel. Des clients et partenaires de tous les secteurs utilisent ensemble Snowflake Intelligence et Cortex Code pour accélérer la manière dont ils conçoivent, déploient et exploitent l’IA.



« En tant que principal partenaire mondial de Snowflake pour Cortex Code et Snowflake Intelligence, Accenture stimule la transformation alimentée par l’IA à travers l’entreprise, redéfinissant la manière dont les entreprises interagissent avec leurs patrimoines de données prêts pour l’IA », déclare Sree Vadakkepat, Snowflake Business Group lead, Accenture. « Aujourd’hui, nous comptons des milliers de praticiens Accenture actifs sur la plateforme, livrant des cas d’usage sur de nombreux comptes clients, et exploitant près de deux douzaines de skills conçus pour des usages spécifiques couvrant le développement SQL, les notebooks et la modélisation sémantique. Nous ne faisons pas qu’adopter ces capacités, nous les intégrons dans notre manière de délivrer pour les clients à grande échelle, en permettant aux organisations d’interagir avec leurs données en langage naturel et d’accélérer les résultats métiers pilotés par l’IA. »