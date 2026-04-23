Fivetran lance un benchmark sectoriel révélant comment les fournisseurs limitent l’accès aux données pour les charges de travail d’IA

Fivetran, au cœur de la fondation de données pour l’IA, annonce l’Open Data Infrastructure (ODI) Data Access Benchmark, un benchmark sectoriel pour évaluer la manière dont les fournisseurs de logiciels d’entreprise permettent ou restreignent l’accès aux données clients. Disponible sur https://www.opendatainfrastructure.com/, ce benchmark apporte une nouvelle transparence sur les difficultés techniques et commerciales qui façonnent la manière dont les entreprises utilisent les données pour l’analytique, les opérations et l’IA.



L’infrastructure de données ouvertes (ODI - Open Data Infrastructure) est une approche architecturale visant à garantir que les entreprises puissent accéder à leurs données, les déplacer et les utiliser entre différents systèmes sans restriction. L’ODI Data Access Benchmark s’inscrit dans cette initiative plus large, en fournissant un cadre standardisé pour évaluer la manière dont l’accès aux données fonctionne concrètement à travers les plateformes d’entreprise modernes.



Alors que les entreprises font passer l’IA en production, beaucoup font face à un problème majeur : leurs propres fournisseurs de logiciels restreignent l’accès aux données nécessaires pour alimenter les charges de travail d’IA.



Des API incomplètes limitent l’accès aux objets de données essentiels, les restrictions de débit ralentissent la réplication à grande échelle, et des modèles tarifaires tels que les frais de sortie augmentent le coût du déplacement des données. Ces contraintes ne créent pas seulement des frictions, elles limitent activement la rapidité et l’efficacité avec lesquelles les entreprises peuvent déployer l’analytique et l’IA en production.



« Ce que nous observons, c’est une évolution dans laquelle l’accès aux données devient plus restreint, à la fois sur le plan technique et commercial », déclare George Fraser, CEO de Fivetran. « Bien souvent, ces contraintes prennent la forme de coûts cachés ou de dépendances qui poussent les entreprises vers des écosystèmes fermés spécifiques. À mesure que l’IA devient plus centrale dans le fonctionnement des entreprises, celles-ci ont besoin d’une infrastructure de données ouverte qui leur donne la flexibilité d’accéder à leurs données, de les déplacer et de les utiliser sans enfermement propriétaire. »



L’ODI Data Access Benchmark évalue les fournisseurs selon trois dimensions, sur la base de capacités publiquement documentées :



Couverture : si les objets de données essentiels sont accessibles par programmation

Performance : si les fournisseurs prennent en charge une réplication à haut débit, y compris la capture des changements de données (CDC)

Frais de sortie : si les données peuvent être répliquées sans frais supplémentaires ni conditions restrictives

Ensemble, ces facteurs déterminent si les données peuvent être utilisées de manière fiable pour l’analytique, les opérations et les applications d’IA.



L’ODI Data Access Benchmark établit une norme pour évaluer la manière dont les fournisseurs d’entreprise permettent ou restreignent l’accès aux données clients, apportant davantage de transparence sur la manière dont l’accès aux données est structuré dans l’ensemble du secteur. Il aide les entreprises à évaluer si leur infrastructure de données peut prendre en charge l’IA à grande échelle.



Fivetran appelle les fournisseurs de logiciels à offrir un accès aux données complet, performant et rentable, et les entreprises à évaluer si leurs systèmes peuvent répondre aux exigences de l’ère de l’IA. La société prévoit d’élargir ce benchmark au fil du temps afin d’y inclure des fournisseurs et des sources de données supplémentaires.



Méthodologie et transparence



L’ODI Scorecard est publié par Fivetran, une plateforme de mouvement des données qui s’intègre à un grand nombre des fournisseurs évalués. En tant que plateforme opérant sur des centaines d’applications d’entreprise, Fivetran dispose d’une visibilité directe sur la manière dont les différences entre les modèles d’accès aux données affectent concrètement les clients.



Les notes sont établies par Fivetran à partir d’une documentation accessible au public et reflètent uniquement les capacités généralement disponibles. Aucun fournisseur n’a payé ni influencé sa note, et le cadre d’évaluation est appliqué de manière cohérente à l’ensemble des fournisseurs, y compris ceux avec lesquels Fivetran entretient des intégrations commerciales. Les notes sont examinées et mises à jour de manière continue à mesure que de nouvelles informations deviennent disponibles.