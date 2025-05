Fivetran signe un accord pour acquérir Census, lançant la première plateforme de mouvement de données de bout-en-bout à l’ère de l’IA

Fivetran, le leader du mouvement des données, annonce la signature d’un accord en vue de l’acquisition de Census, le leader du Reverse ETL, de l’activation des données et de l’analytique opérationnelle. Grâce à cette acquisition, Fivetran devient la seule plateforme entièrement managée permettant aux entreprises de déplacer des données sous gouvernance, automatisées et en temps réel sur l’ensemble de leur stack, depuis les systèmes sources vers les plateformes de données, et désormais jusqu’aux applications métier qui soutiennent la prise de décision. L’acquisition sera financée par une combinaison de liquidités et d’actions. Les termes de l'accord n'ont pas été divulgués. La finalisation de l’acquisition reste soumise aux conditions de clôture habituelles.



« C’est un moment fort pour Fivetran, et encore plus pour nos clients. Depuis des années, nos clients les plus stratégiques nous disent qu’ils veulent non seulement centraliser leurs données dans un warehouse, mais aussi les exploiter en temps réel avec Fivetran. Avec l’acquisition de Census, nous répondons enfin à ce besoin », déclare George Fraser, CEO de Fivetran. « Nos clients communs peuvent désormais transférer des données fiables et modélisées dans l’ensemble de leur stack : des systèmes sources aux plateformes cloud, puis de retour vers les outils opérationnels — le tout via une seule plateforme entièrement managée. C’est une étape clé pour permettre aux entreprises de prendre des décisions en temps réel, alimentées sur l’IA, à grande échelle. »



Fondée en 2018 et basée à San Francisco, Census a connu une croissance rapide. Elle compte aujourd’hui des centaines de clients issus de divers secteurs et emploie plus de 200 personnes. Dans le cadre de l’acquisition, l’équipe de Census rejoindra Fivetran, et son cofondateur et CEO, Boris Jabes, intégrera la direction de Fivetran pour piloter la stratégie d’activation des données.



« Chez Census, nous avons toujours cru que les équipes data devaient être le moteur de l’excellence opérationnelle dans l’entreprise — et pas seulement des créateurs de tableaux de bord », commente Boris Jabes, CEO et co-fondateur de Census. « Ce dont les entreprises ont réellement besoin, c’est de la capacité à exploiter des données fiables et modélisées — directement dans les outils que leurs équipes utilisent au quotidien, en temps réel. Fivetran a depuis longtemps établi la référence en matière de simplicité e de fiabilité dans le mouvement des données. En unissant nos forces, nous créons la plateforme la plus complète et la plus fiable pour l’analytique opérationnelle et l’activation de l’IA. Je suis extrêmement fier de ce que notre équipe a accompli et j’ai hâte de contribuer à façonner l’avenir au sein de l’équipe dirigeante de Fivetran. »



Cette acquisition porte le nombre total de connecteurs de Fivetran à plus de 900, couvrant un large éventail d’outils : applications cloud, bases de données, data warehouses et outils opérationnels. Grâce à la prise en charge du Reverse ETL, Fivetran permet désormais de gérer le mouvement des données dans toutes les directions à travers les principaux warehouses, data lakes et outils opérationnels. Il s’agit de la troisième acquisition de Fivetran, après celles de HVR en 2021 — qui a apporté des capacités de capture de données de changement de niveau entreprise — et de Teleport Data, qui a servi de base à Fivetran Teleport Sync, une méthode de réplication de base de données à haute vitesse combinant l’exhaustivité des instantanés à la performance des systèmes basés sur les journaux.



« Fivetran s’est toujours distinguée par sa capacité à évoluer avec les besoins des équipes data modernes, tout en établissant la norme en matière d’automatisation et de mise à l’échelle », affirme Martin Casado, General Partner d’Andreessen Horowitz. « Avec cette acquisition, l’entreprise étend sa plateforme de manière à rapprocher encore davantage les données du point d’action. La capacité à déplacer des données fiables et modélisées depuis les warehouses vers les outils utilisés en première ligne devient de plus en plus essentielle pour les organisations qui souhaitent personnaliser l’expérience client, automatiser leurs processus et permettre une prise de décision en temps réel, pilotée par l’IA. C’est une avancée majeure pour l’écosystème des données en entreprise. »



Cette annonce s’inscrit dans une série d’étapes stratégiques pour Fivetran, notamment le dépassement des 300 millions de dollars de revenus récurrents annuels et le lancement de Hybrid Deployment, une solution permettant aux entreprises d’exécuter leurs pipelines dans n’importe quel environnement — y compris dans le cloud privé et sur site — depuis une plateforme unifiée. Plus récemment, l’entreprise a enrichi Managed Data Lake Service, permettant aux organisations de transférer leurs données directement vers les principales plateformes de stockage cloud telles que Amazon S3, Azure Data Lake Storage, Microsoft OneLake et Fabric, ainsi que Google Cloud Storage. Ce service s’intègre à BigQuery et prend en charge des formats de table ouverts comme Iceberg, afin d’aider les entreprises à construire des data lakes prêts pour l’IA, avec des pipelines de données gouvernées à grande échelle. Fivetran a également renforcé son équipe de direction avec des nominations clés dans les domaines du marketing, des finances, des ressources humaines et des opérations régionales, pour accompagner sa prochaine phase de croissance mondiale.