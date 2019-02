GridGain poursuit sur sa lancée : L'accélération de l'adoption de sa plateforme informatique in-memory a généré une croissance de 1 724% sur quatre ans

Rédigé par Communiqué de GridGain le 6 Février 2019

2018 : une forte croissance, une reconnaissance du secteur, des innovations technologiques et de nombreuses prises de parole dans les grandes conférences.



GridGain® Systems, fournisseur de solutions informatiques in-memory pour entreprise basées sur Apache® Ignite™, fait aujourd’hui le bilan de sa forte dynamique tout au long de l’année passée. En effet, parmi les principales réalisations de 2018, citons une croissance de 200 % du nombre de nouveaux clients d'une année à l'autre, de nombreuses distinctions dans le secteur, des produits et services innovants, sans oublier la popularité croissante de la convention In-Memory Computing Summit®.



Croissance



Les nouveaux clients enregistrés en 2018 ont triplé par rapport à 2017, sous l'impulsion de sociétés leaders dans des secteurs tels que les services financiers, les technologies de l'information, le commerce électronique, le commerce de détail, les services de voyage en ligne, les télécommunications, le transport et la santé.

Les revenus annuels ont augmenté de 113 % d'un exercice à l'autre sous l’effet des nouvelles ventes et de la croissance des comptes clients existants dans le monde entier.

GridGain a étendu sa présence mondiale en Europe occidentale, en Amérique du Nord et dans la région Asie-Pacifique. GridGain a également renforcé son équipe de direction avec la nomination de Tim Carley au poste de directeur général pour la région EMEA, et de Lalit Ahuja au poste de vice-président des services professionnels.

Produits et services



GridGain Professional Edition 2.7 a introduit l'intégration de TensorFlow™ pour améliorer la formation des modèles d'apprentissage profond (DL). La dernière édition étend désormais la prise en charge des clients légers et offre un cryptage transparent des données au repos pour améliorer la sécurité. Ensemble, ces fonctionnalités facilitent l'utilisation de la plateforme GridGain In-Memory Computing pour un plus grand nombre de cas d'utilisation, par exemple pour atteindre la vitesse et l'évolutivité nécessaires à la mise en œuvre de l'apprentissage continu en temps réel pour la transformation numérique et les projets omnicanal d'expérience client.

Plus tôt dans l'année, GridGain avait présenté GridGain Professional Edition 2.4, qui comprenait un cadre d'apprentissage continu avec des fonctions de machine learning et de réseau neuronal multicouche perceptron (MLP), afin que les entreprises exécutent en temps réel des algorithmes d'apprentissage machine et d'apprentissage profond en exploitant l’ensemble de leurs données opérationnelles à l'échelle du pétaoctet. GridGain Professional Edition 2.4 a également amélioré les performances d'Apache® Spark™ en introduisant une API pour Apache Spark DataFrames, qui s'ajoute au support existant des RDD Spark.

GridGain a publié une version bêta de GridGain Cloud, le seul service de cache in-memory qui permet aux utilisateurs de déployer rapidement un cache en mémoire distribué et d'y accéder en utilisant les API ANSI-99 SQL, key-value ou REST. Le résultat est une performance d’informatique in-memory dans le Cloud, qui peut être massivement extensible et déployée en quelques minutes pour les applications de mise en cache.

GridGain a mis sa plateforme In-Memory Computing Platform à disposition sur le marché Oracle Cloud Marketplace et a certifié que la plateforme GridGain In-Memory Computing est désormais entièrement compatible avec Oracle Cloud Infrastructure. La disponibilité de GridGain dans Oracle Cloud Marketplace fournit le plus haut niveau d'assurance pour les clients qui souhaitent déployer GridGain sur Oracle Cloud Infrastructure sans aucun problème de compatibilité. GridGain peut également être déployé sur site, sur tout autre Cloud public ou privé ou dans des environnements hybrides.

Le connecteur GridGain pour Apache Kafka® a été vérifié par Confluent. Le connecteur est disponible dans les éditions GridGain Enterprise et Ultimate et offre une intégration native entre GridGain et Kafka, afin que les utilisateurs de GridGain exploitent plus facilement les capacités de streaming de données de Kafka pour créer des systèmes haute performance pouvant ingérer, traiter et analyser de grandes quantités de données à des vitesses in-memory avec une évolutivité massive en utilisant la plateforme informatique en mémoire GridGain.

Leader d’opinion sur l’informatique in-memory



Le deuxième convention annuelle du In-Memory Computing Summit® Europe a eu lieu en juin 2018 à Londres. Plus de 300 participants représentant 190 organisations de 22 pays sur quatre continents ont assisté à des conférences et des sessions de réflexion sur différents sujets liés à l’informatique in-memory. Parmi les orateurs figuraient des représentants de 451 Research, CG Consultancy, FSB Technology, ScaleOut Software, la Storage Networking Industry Association (SNIA), GridGain Systems et d’autres.

La quatrième édition annuelle du In-Memory Computing Summit® North America a eu lieu en octobre 2018 à San Francisco. Avec près de 450 participants, la conférence donnait la parole à divers orateurs venant de sociétés comme American Airlines, ING Belgique, Intel Corp, Oracle, Salesforce.com, Huawei, SNIA, Wellington Management, GridGain Systems, ...

GridGain a annoncé l'appel à contribution pour la troisième édition du In-Memory Computing Summit Europe, qui se tiendra les 3 et 4 juin 2019 au Park Plaza Victoria de Londres. L'appel à contribution prendra fin le 10 février 2019.

GridGain a poursuivi ses efforts au niveau mondial pour accompagner les entreprises dans leurs besoins de vitesse et d'évolutivité des applications modernes à forte intensité de données. L'entreprise a participé à des douzaines de conférences du secteur, organisé plus de 30 webinaires et ateliers et pris la parole dans plus de 100 rassemblements à travers le monde.

Distinctions



Nommé au palmarès Technology Fast 500 de Deloitte et classé au 77e rang avec une croissance de 1 724 % au cours des quatre dernières années.

Nommé sur la liste de 2018 Inc. La liste des 5000 et classé au numéro 158, en hausse par rapport à sa position (187) l'année dernière. L'entreprise s'est classée 17e dans le groupe des éditeurs de logiciels, 13e dans la région métropolitaine de San Francisco et 37e en Californie avec une croissance de 2 677 % au cours des trois dernières années.

Nommé sur la liste des 100 meilleurs gagnants mondiaux de Red Herring en 2018 pour la troisième année consécutive.

Nommé sur la liste Sociétés privées à forte croissance 2018 du Silicon Valley Business Journal, se classant au deuxième rang avec une croissance de 681,8 % de 2015 à 2017.

Nommé sur la liste du San Francisco Business Times des 100 sociétés privées de la région ayant connu la croissance la plus rapide en 2018, se classant au cinquième rang en fonction de la croissance des revenus de 2015 à 2017.

Obtention du Bronze Stevie Awards dans les catégories Entreprise de l'année - Logiciel informatique - Medium et Nouveau Produit ou Service de l'année - Logiciel - Autre pour la plateforme informatique in-memory GridGain.

Inclus dans la liste annuelle DBTA (Database Trends & Applications) DBTA 100 des entreprises qui comptent le plus dans les données et dans la liste annuelle DBTA des produits qui définissent les tendances.

Inclus dans la liste The insideBIGDATA IMPACT 50 pour le T2 2018.

Terry Erisman, vice-président marketing de GridGain, a remporté le prix Bronze de l'exécutif marketing de l'année lors des PR World Awards 2018.

Alisa Baum, directrice principale du marketing produit chez GridGain, a été nommée au Marketo’s first Fearless 50, une liste de spécialistes du marketing qui repoussent audacieusement les limites des nouvelles technologies avec une approche novatrice pour générer de nouveaux clients.

Obtention du Golden Bridge Award de bronze dans la catégorie Nouveaux produits et services - Logiciels de technologie de l'information pour GridGain Enterprise Edition 8.5.

Nommé au Silicon Review - 50 marques les plus précieuses de l'année 2018.

Citation GridGain

« 2018 a confirmé l'adoption rapide des solutions informatiques in-memory de GridGain à travers le monde », a déclaré Abe Kleinfeld, président et CEO de GridGain. « Les entreprises utilisent de plus en plus nos solutions pour accélérer et faire évoluer les applications à forte intensité de données grâce aux projets de transformation numérique. Nos clients viennent de différents secteurs, comme les services financiers, le commerce électronique et la vente au détail, les télécommunications, le transport, les technologies de l'information, la santé et plus encore. En 2019, l'informatique in-memory sera indispensable lorsque le sujet des données à grande vitesse sera abordé. En plus de continuer son rôle de leader d’opinion sur le sujet, GridGain va fournir des solutions et services innovants pour les entreprises souhaitant mener à bien la transformation de leurs infrastructures afin de créer de nouvelles opportunités commerciales. »









