HPE rejoint l’AFCDP pour renforcer son dispositif de conformité sur la protection des données

Un sujet désormais central pour les organisations



La protection des données est devenue un enjeu opérationnel à part entière pour les entreprises, en particulier à mesure que les projets numériques et d’intelligence artificielle se déploient. Dans ce contexte, HPE entend renforcer sa capacité de veille, d’anticipation et d’échange sur les enjeux de conformité, afin de mieux accompagner ses équipes et ses clients face à des exigences réglementaires en évolution rapide, éclairées notamment par les avis du Comité européen de la protection des données mis en avant par l’AFCDP.



Les échanges menés autour de cette adhésion soulignent l’intérêt de l’association pour suivre des sujets très concrets, qu’il s’agisse de cas pratiques, de conformité, ou d’évolutions réglementaires ayant un impact en France et en Europe.



« En rejoignant l’AFCDP, nous renforçons le travail mené par le Trust Office HPE France sur les enjeux de conformité liés à la protection des données. Cette adhésion doit nous permettre de mieux capter les retours d’expérience du terrain, d’anticiper les évolutions réglementaires et de transformer plus rapidement ces enjeux en actions concrètes pour l’entreprise. » Olivier Paris, Directeur Trust Office HPE France



Faire remonter les spécificités locales dans une organisation mondiale



Au sein de HPE, les enseignements tirés de ce type d’échanges ont vocation à nourrir les travaux du Trust Office, du juridique et, selon les sujets, d’autres parties prenantes internes, mais également d’enrichir les échanges avec l’écosystème de partenaires, afin de mieux diffuser certaines bonnes pratiques sur les enjeux de conformité et de protection des données.



Cette adhésion répond aussi à un enjeu plus large : mieux faire remonter, dans une organisation mondiale, les spécificités françaises et européennes en matière de protection des données. Dans un environnement où les cadres réglementaires et les pratiques diffèrent selon les géographies, HPE entend s’appuyer sur cette participation pour mieux intégrer les réalités locales dans ses approches globales de la conformité.