IDEMIA, sélectionnée par le Programme Biométrique du ministère de l'Intérieur britannique pour sa solution de moteur de reconnaissance d'empreintes digitales nouvelle génération

Ce partenariat se traduira par le déploiement de la toute dernière version du moteur de reconnaissance d'empreintes digitales d'IDEMIA, qui offrira des améliorations significatives sur la productivité en proposant des services d'empreintes digitales d’une précision sans précédent à l’ensemble des parties prenantes et des utilisateurs du programme HOB. La solution d'IDEMIA sera opérationnelle dans un premier temps pour les agences de police britanniques puis sera par la suite rendue accessible aux services de contrôle de l'immigration et des frontières.



La solution proposée par IDEMIA s’appuie sur la plate-forme de recherche MBSS1, à laquelle s’ajoutent des services supplémentaires. MBSS est un produit qui remporte déjà un large succès auprès des clients d’IDEMIA. Il allie à la fois une très grande évolutivité (plus d'un milliard d'identités possibles), une très haute disponibilité (conçue pour les systèmes essentiels au projet) et l'intégration des meilleurs algorithmes biométriques d'IDEMIA au monde.



Ce contrat, obtenu par IDEMIA à l’issue d’un appel d'offres, prévoit la possibilité d’étendre à 8 années la durée initialement fixée à cinq ans.



La collaboration avec HOB, un programme appartenant au Home Office britannique, renforce la confiance placée en IDEMIA pour offrir des solutions biométriques gouvernementales clés à travers le monde entier.



« IDEMIA est fière d'annoncer ce partenariat d’une durée de cinq ans avec l'un des leaders mondiaux de programmes biométriques gouvernementaux. Alors que nous vivons dans un monde où la sécurité est plus importante que jamais, ce système majeur constituera l'une des pierres angulaires de la sécurité au Royaume-Uni. Nous sommes impatients de développer et d'inspirer les innovations futures dans le domaine de la sécurité », explique Philippe Barreau, vice-président exécutif de la Business Unit Citizen Identity & Public Security chez IDEMIA.