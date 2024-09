IONOS lance une plateforme d'IA multimodale

Avec sa nouvelle offre AI Model Hub, IONOS lance une plateforme de déploiement des plus importants modèles d'IA générative open source. La plateforme est hébergée sur l'infrastructure cloud souveraine de IONOS dans des centres de données européens. Les entreprises peuvent intégrer les modèles de génération de textes et d'images dans leurs applications via une API standard. Cela permet d'exploiter une large gamme d'applications alimentées par l'IA, telles qu'un chatbot basé sur l'IA pour le service à la clientèle. "Notre objectif est de démocratiser l'intelligence artificielle et de rendre cette technologie rapidement et facilement accessible aux petites et moyennes entreprises", déclare Achim Weiss, Directeur général de IONOS.



Plateforme d'IA sur une infrastructure souveraine



Grâce à son infrastructure performante, IONOS garantit aux clients un accès fiable aux modèles d'IA dans leur environnement de production. Les données utilisées restent exclusivement en Europe et chez l'utilisateur. Elles ne sont pas non plus utilisées pour la formation continue des modèles d'IA. "Ainsi, nos clients peuvent se concentrer sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans leurs applications spécifiques et n'ont pas à se préoccuper de l'infrastructure complexe qui la sous-tend, ni de la sécurité des données et de la souveraineté numérique - IONOS s'en charge", déclare Achim Weiss.



La plateforme est intégrée de manière transparente via une API standard, ce qui simplifie le déploiement et la mise à l'échelle. Cette interface est également conforme aux normes de l'OpenAI, ce qui facilite la migration depuis l'OpenAI et d'autres fournisseurs.



Les modèles open source comme base



"Nous nous appuyons sur les meilleurs modèles d'IA open source disponibles sur le marché. Cela permet d'éviter le verrouillage des fournisseurs, de réduire la dépendance à l'égard des fabricants individuels et de garantir une interopérabilité aisée", explique Achim Weiss. Les modèles open source de génération de texte suivants sont disponibles pour commencer : Llama 3 8B instruct, Llama 3 70B instruct, Code Llama 13b instruct HF (tous de Meta), Mistral 7B Instruct v0.2, Mixtral 8x7B (tous de Mistral.AI). En outre, il existe le modèle open source de génération d'images Stable Diffusion XL du fournisseur Stability.AI. La gamme de modèles continuera d'être élargie et mise à jour après le lancement. Les clients pourront également intégrer leurs propres modèles à l'avenir.



Génération Augmentée de Récupération pour des résultats personnalisés



Les modèles open source actuellement disponibles sur la plateforme permettent un large éventail de cas d'utilisation, tels que le résumé, la génération, la classification et le regroupement de textes et la génération d'images. Les clients peuvent également télécharger leurs propres documents spécifiques à une application ou à une entreprise, ce qui permet d'améliorer les résultats des modèles linguistiques par le biais de la Génération Augmentée de Récupération (RAG). Le modèle d'IA utilise la RAG pour accéder à ces documents et bases de données, fournissant ainsi des solutions ciblées pour des tâches spécifiques. IONOS fournit également la base de données vectorielle ChromaDB dans les centres de données allemands pour le téléchargement de données spécifiques à l'entreprise.



Les clients de IONOS reçoivent ainsi tout ce dont ils ont besoin d'une source unique pour l'utilisation fiable et multimodale des technologies d'IA, sur la base d'une tarification simple et transparente, ce qui facilite le choix de l'offre d'IA la mieux adaptée à leurs besoins.