ISG lance GovernX 2.0 : la nouvelle génération de sa solution de services de Gouvernance digitalisée

Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), société de recherche et de conseil spécialiste des nouvelles technologies, annonce le lancement d’ ISG GovernX™ 2.0, nouvelle version de sa plateforme digitale de Vendors Management pour l’entreprise.



ISG GovernX met à profit des technologies cognitives pour automatiser la gestion des relations avec des fournisseurs tiers, y compris des cycles de vie des contrats et des projets ou encore la gestion des risques. La dernière version, ISG GovernX 2.0, délivre la suite complète de solutions ISG Managed Services via une interface utilisateur revisitée avec des fonctions intuitives et un nouveau portail. La version 2.0 inclut également un accès en situation de mobilité via iOS, Android et Windows.



Des modules optimisés de gestion du cycle de vie des contrats permettent de gérer la création et l’administration des contrats, d’accepter les signatures électroniques et d’archiver les documents dans une bibliothèque collaborative en ligne. Les utilisateurs peuvent également gérer le processus de renouvellement des contrats via des workflows efficaces, effectuer des analyses dynamiques de la performance des contrats et des fournisseurs et faire appel à la technologie cognitive intelligente pour extraire et rechercher des données.



« Dans l’année qui a suivi le lancement d’ISG GovernX, de nombreux clients ont gagné en efficacité et fait des économies notables grâce à nos fonctionnalités cognitives et automatisées de gestion des fournisseurs et des contrats », explique Lyonel Roüast, President ISG SEMEA. « Les améliorations d’ISG GovernX 2.0 font de la plateforme « une source unique de vérité » pour tous les aspects de gouvernance et de gestion des dépenses fournisseurs. »



Plus autonome, avec une meilleure automatisation et des flux business améliorés, ISG GovernX 2.0 intègre un registre de risque pour faciliter la conformité réglementaire et atténuer les risques liés aux tierces parties.



Conçue par ISG à partir de technologies propriétaires, comme Service Now, Automation Anywhere et IBM Watson, ISG GovernX 2.0 supporte les quatre solutions ISG Managed Services : ISG Supplier & Contract Lifecycle Management, pour le suivi de la fourniture des services et l’administration proactive des contrats ; ISG Third-Party Risk Management, pour l’évaluation des services fournis au regard de la réglementation correspondante et la surveillance des risques d’exploitation pour chaque fournisseur ; ISG Supplier Governance Analytics, qui met à profit l’analytique prédictive avancée pour identifier les métriques de performance, de coût et autres et agir en fonction ; ISG Program & Project Management, qui offre plus de visibilité et de contrôle sur le statut et le calendrier des projets.



« L’univers des relations avec les fournisseurs tiers devient plus complexe pour toutes les entreprises et suit une croissance exponentielle », déclare Lyonel Roüast. « L’expérience utilisateur simplifiée et les fonctionnalités avancées d’ISG GovernX 2.0 seront des atouts pour gérer efficacement l’engagement, la conformité et la gouvernance des relations fournisseurs les plus complexes avec à la clé des gains budgétaires et une plus grande efficacité pour tout le portefeuille des contrats. »



ISG GovernX 2.0 existe en deux versions : ISG GovernX QuickStart™ pour une implémentation et une rentabilisation rapide ou ISG GovernX Pro™, pour les besoins plus complexes et personnalisés.