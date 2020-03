Informatica nomme Denis Herriau au poste de Country Manager France

En outre, Denis aura pour vocation de renforcer les partenariats stratégiques d’Informatica avec les intégrateurs systèmes mondiaux dans la région, tels que Accenture, Capgemini, Cognizant et Deloitte. Mais également avec les partenaires écosystèmes tels que Amazon Web Services, Microsoft Azure ou encore Google Cloud Platform, afin d’accélérer la transformation numérique de leurs clients communs via les données et l’IA. Il reporte aujourd’hui à Emilio Valdés, Vice-Président, Europe du Sud & LATAM.



Denis Herriau possède plus de 20 ans d'expérience dans le développement des ventes dans l'industrie technologique. Avant de rejoindre Informatica, Denis fût directeur des ventes chez ServiceNow. Il a également occupé des postes de direction des ventes chez Red Hat, CA Technologies et BMC Software. Denis est diplômé d’une licence en gestion d’entreprise de l’université Paris Dauphine.



« Je suis ravi d'accueillir Denis Herriau chez Informatica. La France est un marché clé pour notre entreprise. Je suis convaincu que l’expérience de Denis dans le développement commercial contribuera à renforcer notre position en France », déclare Emilio Valdés.



« Rejoindre Informatica est pour moi une belle opportunité afin de conduire l’entreprise dans son développement en France. Informatica connaît une formidable croissance dans le monde entier et ses innovations constantes en matière de gestion des données dans le cloud ont été largement reconnues, notamment en tant que leader dans les cinq Magic Quadrants de Gartner », poursuit Denis Herriau.