Intelligence Artificielle : le Centre d'Excellence de Fujitsu fête son premier anniversaire

Cet investissement s’est articulé autour de 3 axes principaux: l’ouverture d’un Centre d’Excellence (CoE) dédié à l’Intelligence Artificielle au service des entreprises au sein de l'incubateur de l'École Polytechnique (Drahi X-Novation center), des programmes de recherche conjointe sur l’Intelligence Artificielle avec des institutions et, enfin, la coopération avec les startups.



Le CoE, ouvert il y a un 1 an, a déjà enclenché de nombreux projets, avec un focus particulier sur les usages vidéos au service du Commerce de détail (retail) et de l’Industrie, dont une douzaine en partenariat avec des startups. Nos équipes fournissent un travail renforcé en matière de Deep Learning et de Natural Language Processing, appliqués aussi bien aux secteurs de la Santé, du Retail et de l’Industrie. Par exemple, nous avons fourni un travail clé autour de la reconnaissance d’objets et, de fait, de la détection de fraude. Cette technologie est le fruit d’une reconnaissance d’image poussée, applicable dès à présent à de nombreux secteurs.



Plus récemment, en mars 2018, nous avons également annoncé l’extension de notre CoE à l’Europe, afin d’accélérer le développement de technologies basées sur l’Intelligence Artificielle et lui permettre de proposer une large gamme de services innovants à nos clients désormais à travers l’Europe.



Pour nos dirigeants japonais, l’Hexagone offre un tissu d’entreprises de technologies et des compétences académiques mathématiques fortes (Ecole Polytechnique, INRIA, ENS, etc.) et c’est de cette synergie que notre projet est né. Depuis 1 an, nous collaborons avec l’écosystème d’innovation français pour concevoir et mettre en œuvre des solutions nouvelles en Europe se basant sur une IA centrée sur l’Humain. C’est notamment ce qui guide le partenariat de recherche et de co-création que nous avons bâti sur le long terme avec l’Inria, Institut national de recherche dédié au numérique.



Nous avons aussi pour ambition d’aider à développer le tissu des startups françaises avec des projets de co-création aussi bien en recherche fondamentale qu’à travers de réels projets d’affaires, et de favoriser ainsi l’innovation Franco-Japonaise et à travers le monde.



Fujitsu s’inscrit aujourd’hui comme un des leaders de l’Intelligence Artificielle en France.