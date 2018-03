Intelligence artificielle : la collaboration académique et économique s'impose

Si l'intelligence artificielle, le machine learning, le big data et le cloud restent les tendances technologiques majeures de notre époque, nombreux sont ceux qui, dans les entreprises, ne sont pas encore certains de l'impact potentiel sur leurs activités ni des conséquences sur la société. En résumé, il s'agit pour l'essentiel d'outils qui portent la " révolution de l'intelligence ".

Examinons quelques cas concrets, avec tout d'abord l'exemple tangible des travaux concernant la leucémie lymphoïde chronique (LLC). Une étude réalisée au Barcelona Supercomputer Center, a permis d'analyser 20 000 gènes humains et d'isoler des mutations LLC sur quatre gènes seulement. Grâce à ces travaux précurseurs, les chercheurs peuvent mieux comprendre la maladie et, surtout, les possibilités de traitement.



Autre cas, dans l'environnement cette fois-ci avec Vestas, le numéro un mondial de l'énergie éolienne. Plus de 33 500 éoliennes sont aujourd'hui reliées au réseau de Vestas et toutes transmettent d'énormes quantités de données opérationnelles en temps réel, 24h/24 et 7j/7. Grâce à des analyses approfondies, ces données peuvent être transformées en informations exploitables. Par exemple, elles permettent de déterminer à quel endroit une éolienne produira le plus d'énergie, augmentant ainsi les revenus des clients.



L'utilisation potentielle de ces gigantesques masses de données est rendue possible grâce aux super calculateurs. Néanmoins, leur puissance ne se limite pas aux secteurs de la santé où à l'énergie. Des entreprises de tous les marchés - des médias à la fabrication, en passant par la vente de détail et l'enseignement - sont aujourd'hui infiniment plus performantes grâce à des capacités de calcul qui ont énormément augmenté. Ajoutez-y l'intelligence artificielle et cette " superintelligence " vous projette directement dans la révolution de l'intelligence.



Dans ce contexte, le succès repose sur la collecte, l'analyse et les prévisions des informations. Il convient de s'interroger sur le rôle de l'industrie informatique en général et celle du stockage et de la gestion de données. L'approche collaborative visant à développer des partenariats alliant recherche et technologie semble une piste à la fois efficace et porteuse de progrès : travailler aux côtés de ses clients pour explorer et tester leurs idées, déployer matériel et services conçus pour l'intelligence artificielle selon les besoins des études, définir les sources de valeur réelle des données pour mieux y accéder. Ces différents axes s'avèrent déjà fructueux et le seront encore plus dans un avenir proche.



L'intelligence artificielle, le machine learning, le big data et le cloud jouent un rôle primordial pour aider les entreprises à évoluer rapidement, en les guidant. À terme, ils transforment fondamentalement les modes de travail et donnent aux entreprises la possibilité d'exploiter la technologie pour tirer de la valeur des données et créer des expériences immersives centrées sur l'humain. C'est une révolution, celle de l'intelligence, qui doit être travaillée non pas artificiellement ou superficiellement, mais bien concrètement et efficacement.