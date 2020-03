Lenovo propose des solutions d’infrastructure « edge-to-cloud » plus intelligentes afin de tirer le meilleur des données

Aujourd’hui, Lenovo Data Center Group (DCG) étend son portefeuille de solutions d’infrastructure informatique. À mesure que les entreprises mettent en œuvre des solutions IoT (Internet des Objets) et des technologies 5G, l’augmentation du nombre d’appareils connectés entraîne une explosion des données générées, analysées, stockées et gérées de la périphérie vers le « core » (cœur de l’informatique des entreprises). Pour les entreprises qui développent des applications end-to-end exploitant Azure les nouveaux Lenovo ThinkAgile MX1021 et ThinkSystem DM7100 offrent des solutions de hiérarchisations validées pour le cloud.



« À l’heure où la rapidité et l’agilité des processus ont un impact critique sur les opérations quotidiennes, nos clients exigent des solutions plus puissantes, plus sûres et plus flexibles », a déclaré Kamran Amini, vice-président et directeur général de l’infrastructure serveur, stockage et logicielle chez Lenovo DCG. « L’architecture technologique de Lenovo est conçue spécifiquement pour fournir des informations précieuses en temps réel depuis la périphérie jusqu’au core, et jusqu’au cloud. Cela donne naissance à une nouvelle ère d’intelligence dans laquelle les clients peuvent pleinement utiliser le potentiel des données à leur disposition. »



De la périphérie au cloud en passant par le data center, Lenovo propose une gamme de nouvelles solutions optimisées pour exploiter les opportunités offertes par les données dans les secteurs du commerce de détail, de la fabrication, du transport, de la santé et plus encore :



Lenovo ThinkAgile MX1021 utilise les solutions HCI de Microsoft Azure Stack pour permettre aux entreprises de déplacer le calcul vers la périphérie et d’agir sur les données là où elles sont générées. Pour les commerçants qui cherchent à réduire les pertes de stock, les données d’analyse du ressenti client peuvent être analysées en temps réel à la périphérie afin de relever les défis de manière proactive. Dans le secteur de la fabrication, les serveurs en périphérie peuvent collecter des données issues de capteurs. Cela permet une surveillance en temps réel afin d’augmenter l’efficacité et la productivité des usines de fabrication. Lorsque ThinkAgile MX1021 est combiné à Azure Stack Hub et Azure IoT Hub, les structures de soins de santé peuvent hiérarchiser les données médicales et améliorer l’efficacité des analyses de données cliniques, de clients et opérationnelles.



Les solutions de stockage pour entreprise All-Flash Array et Hybrid Flash de ThinkSystem DM7100 accélèrent les applications critiques grâce à la technologie NVMe end-to-end tout en offrant une capacité cloud hybride intégrée et sécurisée pour Microsoft Azure et d’autres solutions de fournisseurs de cloud public. Grâce à la performance All-Flash et la hiérarchisation intégrée du cloud Azure, les clients peuvent déployer des applications qui exploitent les services Azure avec une gestion des données cohérente dans toute l’entreprise. Les utilisateurs conserveront également les possibilités de réduction des données d’entreprise dans le cloud, et pourront ainsi réduire leur empreinte cloud jusqu’à 66 %[1]. Pour les commerçants, les taux de transaction améliorés du stockage All-Flash NVMe permettent de faire travailler les données collectées, que ce soit pour gérer les informations de stock en temps réel ou pour accélérer le e-commerce et réduire les délais de livraison aux clients. L’adoption de la technologie NVMe peut augmenter de 30 % la vitesse des services analytiques[2], ce qui donne un avantage concurrentiel sur le marché. Avec l’explosion des données et la nécessité de prendre des décisions en temps réel, les secteurs comme l’industrie manufacturière et les soins de santé nécessitent des approches simplifiées pour mieux servir les clients. Grâce à des performances largement supérieures et à une intégration cloud extrêmement fluide, le DM7100 permet de charger de grands volumes de données en toute sécurité dans l’économie du cloud.



« Les nouvelles perspectives commerciales et l’innovation dépendent de plus en plus de l’analyse des données "à la périphérie" et du stockage efficace des données dans le cloud », a déclaré Talal Alqinawi, Directeur Marketing Azure chez Microsoft. « C’est pourquoi nous collaborons avec des partenaires comme Lenovo et travaillons ensemble pour fournir Microsoft Azure Stack HCI sur la plateforme d’Edge Computing Lenovo ThinkAgile en combinaison avec le stockage All Flash Lenovo ThinkSystem DM Series, pour une hiérarchisation transparente du cloud vers Azure.



Tous les produits sont sécurisés par Lenovo ThinkShield et disponibles via Lenovo TruScale, le data center avec paiement à l’utilisation.



[1] https://en.resources.lenovo.com/thinksystem-dm-all-flash/data-efficiency-guarantee​



[2] DM7100 = 210K OLTP IOPs vs. DM7000 = 165K OLTP IOPs ≈ 30 % de performance en plus