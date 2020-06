Lenovo propose des solutions de business intelligence conçues pour l'analyse et l'IA

Les nouveaux serveurs ThinkSystem SR860 V2 et SR850 V2 de Lenovo sont dotés de processeurs Intel Xeon Scalable de 3e génération et prennent en charge le Deep Learning Boost d'Intel® amélioré, ce qui permet aux clients de gérer leurs charges de travail les plus fortes en données



Introduction de la prise en charge des GPU sur le serveur ThinkSystem SR860 V2 (quatre GPU double largeur de 300 W ou huit GPU simple largeur) et de nouvelles configurations riches en GPU pour le SR860 V2 afin de gérer les charges de travail de l'IA de la prochaine génération, permettant aux clients de concentrer leurs efforts sur les ensembles de données non structurées afin d'obtenir de nouvelles informations.



Une nouvelle offre de service de déploiement électronique à distance pour le Lenovo ThinkSystem DM7100 permet une mise en œuvre jusqu'à 80 % plus rapide que la programmation de déploiements sur site, ce qui réduit les complications et les risques d'interruption et accélère le temps de rentabilisation