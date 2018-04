Iris Capital investit dans Jedox, une solution intégrée de pilotage de la performance, aux côtés des actionnaires existants pour un total de 20 M€

De nombreuses entreprises peinent encore à numériser leurs processus métier. Iris Capital, acteur européen leader du Venture Capital, investit dans Jedox, une plateforme logicielle intégrée qui aide les entreprises dans leur transformation numérique, aux côtés d’eCAPITAL entrepreneurial Partners et de Wecken & Cie. Cette nouvelle levée de fonds permettra à Jedox d’accélérer sa croissance à l’international ainsi que de poursuivre le développement de son produit.



Jedox propose un logiciel simple d’utilisation et de déploiement pour la gestion de performance d’entreprise (CPM). La start-up permet en effet de simplifier et de centraliser au sein d’une même suite logicielle, dans le cloud et on-premise, des tâches telles que la planification, l’analyse et le reporting en entreprise.



La société a été créée en 2002 à Fribourg en Allemagne. A ce jour elle emploie plus de 160 employés et accompagne ses clients dans le monde entier grâce à ses équipes situées dans 8 bureaux en Allemagne (Fribourg, Francfort et Düsseldorf), aux États-Unis (Boston), en France (Paris), en Australie (Sydney, Melbourne) et en Asie (Singapour). La plateforme CPM compte 2300 clients dans 140 pays, parmi lesquels les plus grandes entreprises mondiales.



“Nous avons l’ambition chez Jedox de rendre la gestion de la performance d’entreprise complètement intégrée et nous nous engageons au quotidien pour que cette vision devienne réalité à travers nos différents outils de planification et de prévision”, développe Kay-Ingo Greve, CEO de Jedox. “Aujourd’hui, la plupart des sociétés sont ralenties dans leur exécution car leurs planifications et prévisions budgétaires sont souvent ambiguës ou mal définis. Jedox permet au contraire aux entreprises d’améliorer de façon significative leur productivité et d’énormément réduire leurs cycles de planification, arrivant à passer de périodes s’étalant sur des mois à des semaines. Grâce à Iris Capital, nous allons pouvoir continuer d’accélérer notre croissance à l’international, en nous basant sur notre plateforme de modélisation moderne in-memory, alimentée par GPU, tout en conservant notre infrastructure IT existante.”



“Jedox est une entreprise remarquable qui permet d’automatiser un grand nombre de process complexes et ceci sans changer les habitudes des employés” explique Curt Gunsenheimer, Senior Partner chez Iris Capital.



“Nous pensons, chez Iris Capital, que les technologies de rupture doivent être rendues intuitives pour les utilisateurs finaux, et c’est précisément sur ce point que Jedox a construit son succès. La société s’est internationalisée de façon impressionnante sur les dix dernières années, et nous sommes très heureux de pouvoir les soutenir pour cette nouvelle phase de croissance.”



Dr. Paul-Josef Patt, Managing Partner et PDG de eCAPITAL d’ajouter: “Ce nouveau tour de financement va permettre à Jedox de capitaliser sur sa forte traction business acquise ces dernières années. Jedox va ainsi pouvoir commencer un nouveau cycle permettant de nouvelles innovations sur ses produits, finaliser sa transition dans le cloud et consolider sa croissance. La société a vu croître son nombre de facturation de plus de 50% en 2016 et a triplé son activité cloud en 2017. Nous avons maintenant hâte de découvrir ce que nous réserve 2018.”