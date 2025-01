L'Observatoire de la Maturité Data et IA des Entreprises dévoile son enquête 2024

Le rapport de l’étude : https://drive.google.com/file/d/1-D66uFbbbnyzBr-JsE414WiEDx8i5Ioq/view?usp=sharing 5 piliers pour évaluer la maturité data et IA des entreprisesLancé en 2020 et piloté par Datasulting et ses partenaires, l’Observatoire de la Maturité Data (OMDE) s’impose comme la référence des études indépendantes en la matière en France. L’Observatoire de la Maturité Data a détecté 5 piliers pour évaluer la maturité data des entreprises en France : potentiel data, stratégie data, gouvernance, compétences et culture data. Le volet IA a été ajouté dans l’édition 2024. 5 profils de maturité data ont été établis, du novice au producteur, en passant par l’apprenti, le jardinier et le cultivateur.“Les PME se sentent de plus en plus concernées par l'impact que pourrait avoir l'IA générative sur leurs métiers et leur secteur d'activité. Pour autant, nous constatons que leur maturité sur l'usage des données reste faible et que pour faire de l'IA utile, il faut également se préoccuper de construire un socle data solide. C'est en ce sens que l'observatoire permet également de détecter les axes d'améliorations et de construire une culture data & IA renforcée au sein des entreprises qui s'inscrivent dans la démarche que nous proposons depuis maintenant 5 ans.” , Gaël Philippe, Président de Datasulting88 % estiment pouvoir améliorer la performance de leur entreprise grâce à une meilleure exploitation de leurs donnéesLa « data » n’est plus un sujet d’experts informatiques : c’est l’affaire des dirigeants et de la plupart des fonctions de l’entreprise : RH, finances, commercial & marketing, production, gestion de flux…Ce sont les données clients et les données financières qui représentent les principales sources de données disponibles dans les entreprises.Les défis persistants : qualité et gouvernance des données68 % des entreprises déclarent assurer un suivi de la qualité de leurs données (versus 54% en 2023 et 51% en 2022). Une condition sine qua non pour que les données soient exploitables et pour préparer le terrain pour des projets d’IA. La qualité des données est devenue le principal frein et enjeu pour les entreprises dans l'exploitation de leur données, devant le manque de temps.⅓ des entreprises sont freinées par le manque de budget pour pouvoir adresser ces sujets. Quant aux enjeux de sécurité, seulement 29% affirment avoir totalement sécurisé leurs données.“ Garante de la qualité des données, la gouvernance data n’est pas qu’une question d’outils et de process, c’est un référentiel commun de la donnée qui fédère tous les acteurs de l’entreprise. La gouvernance data est une des clés du succès de la stratégie data de l’entreprise.”, Camille Morelon, Directrice Data de DatasultingL’essor d’une culture data partagéeLa culture data gagne du terrain : le pourcentage de décideurs ayant un faible niveau de connaissance des données est passé de 51% en 2022 à 33% en 2024. Cependant, l’accompagnement des collaborateurs reste crucial pour pérenniser cette dynamique, avec des actions de formation et de sensibilisation menées par les entreprises (38% par des actions de communication interne et 49% par de la formation).Gabriel Julien, Directeur KPC Ouest, sponsor de l’étude, souligne : “ La mise en place d’une véritable culture data partagée transforme les entreprises. Les collaborateurs et les équipes métiers ne doivent pas être laissés de côté, car leur implication est essentielle au succès des projets data.”Financer les projets data & IA et la formationSeulement 15% des entreprises qui ont déployé des projets data ou IA ont bénéficié ou bénéficient d’un financement. Pourtant des solutions existent : au niveau national il y a le programme d'accompagnement IA Booster France 2030 de BPI et au niveau régional par exemple les EDIH OccitanIA ou DIVA en Pays de Loire.Côté formation data et IA, il est possible de faire appel à des organismes disposant de la certification Qualiopi, et demander une prise en charge à son OPCO. A noter qu’à partir de février 2025 (date d’entrée en vigueur de l’IA Act), “les entreprises qui créent et utilisent les systèmes d’IA doivent s’assurer que leurs employés et toutes autres personnes qui exploitent ou utilisent ces systèmes en leur nom sont bien formés à l’IA” (IA Act, Article 4).L’intelligence artificielle, une priorité émergenteNouveauté de cette édition, l’Observatoire met en lumière l’usage croissant de l’intelligence artificielle (IA) dans les PME et ETI. Si, pour le moment, seulement 3 % des entreprises ont déployé des IA génératives, ce chiffre va très rapidement décoller puisque près d’une PME-ETi sur 2 (49 %) anticipe un impact significatif de l’IA dans leur secteur d’activité. Les principaux usages incluent l’automatisation des processus, l’amélioration de la performance et le développement de nouveaux services.