La Data Intelligence Plateform de Databricks permet à Heathrow d'améliorer la satisfaction de ses clients et d'optimiser le flux de passagers

Heathrow, l'un des aéroports les mieux connectés au monde, accueille plus de 82 millions de passagers et gère plus de 460 000 vols par an. Il s'appuie sur plus de 26 To de données pour prendre des décisions cruciales en temps réel. Ces données portent sur le nombre de passagers, les vols, les compagnies aériennes, les performances saisonnières, ainsi que sur le trafic et les conditions météorologiques, autant d'éléments cruciaux pour assurer les vols quotidiens.



Avant de s'associer à Databricks, Heathrow disposait déjà d'impressionnantes capacités de prévision. Cependant, l'aéroport voulait aller plus loin ; pour réaliser le plein potentiel des prévisions, en affinant son approche des données, avec des outils pour la formation des utilisateurs, la gouvernance et la sécurité des données, et la formation des modèles de Machine Learning (ML).



Créer une expérience aéroportuaire plus efficace avec la Data Intelligence Platform



Heathrow a choisi de centraliser ses données et son IA sur la Data Intelligence Platform de Databricks sur Microsoft Azure. Construite sur une architecture Lakehouse, la Databricks Data Intelligence Platform fournit une base ouverte et unifiée pour toutes les données et la gouvernance et est alimentée par un moteur de Data intelligence qui comprend les données uniques d'une organisation.



Avec Databricks, Heathrow dispose désormais de la puissance informatique requise pour les cas d'utilisation avancés de l'IA et du ML, à commencer par son modèle de prévision des flux de passagers. En l'espace d'un an, Heathrow a accéléré les prévisions de deux semaines à quatre heures, tout en réduisant la marge d'erreur de 30 % à 10 %. Cela permet à l'aéroport de devenir plus efficace et d'accélérer sa productivité.



Grâce au modèle de prévision de Databricks, l'aéroport peut planifier la maintenance prédictive, le nettoyage et les interruptions de service pendant les périodes et les jours creux afin de réduire les coûts et de mieux éviter les impacts sur les voyageurs. En conséquence, les équipes sont mieux préparées aux périodes de pointe afin qu'elles puissent réagir de manière proactive en assurant un flux efficace de passagers.



« Databricks nous permet de fournir des prévisions plus efficaces et plus précises que jamais. Désormais, les passagers et les parties prenantes bénéficient d'un meilleur niveau de service dans un aéroport beaucoup plus efficace » déclare Andrew Isenman, responsable de la technologie, du cloud et des données à Heathrow.



Rationalisation du traitement des données pour des prévisions précises



Grâce à la Data Intelligence Plateform de Databricks, Heathrow a pu simplifier son architecture de données, améliorer la sécurité et réaliser plus efficacement des analyses et de l'IA, ce qui a permis à ses équipes de données de se concentrer sur les opportunités d'innovation pour son activité et l'expérience de ses clients. Parmi les autres domaines de réussite, citons :



Gouvernance des données : L'aéroport met en œuvre la gouvernance des données avec Databricks Unity Catalog pour sécuriser les données et ses actifs d’IA au sein d'un modèle de permission unique, favorisant ainsi une utilisation sûre et cohérente des données dans l'ensemble de l'aéroport.

Puissance de calcul : Grâce à l'amélioration des calculs à distance, l'aéroport peut désormais évoluer rapidement, ce qui permet de distribuer en aval des prévisions de haut niveau sous forme d'analyses en libre-service faciles à digérer. Cette nouvelle fonctionnalité permet également d'accélérer considérablement les délais d'obtention d'informations.

Collaboration entre les équipes : le code et les idées partageables via des carnets de notes basés sur l'équipe favorisent la collaboration entre les équipes. En outre, Heathrow a intégré Power BI à Databricks pour alimenter les tableaux de bord et les visualisations avec les données les plus récentes pour les rapports d'entreprise afin d'améliorer la prise de décision.

Capacités de certification : Pour accélérer l'adoption et l'utilisation en interne, les utilisateurs d'Heathrow capitalisent sur la formation et la certification à leur propre rythme proposées par la Databricks Academy.

Suivi des modèles et partage des données : Heathrow s'appuie également sur MLflow pour suivre et promouvoir ses modèles de ML, du développement à la production. L'équipe étudie également Databricks Delta Sharing pour le partage des données avec les compagnies aériennes, les agents d'escale et d'autres entreprises d'Heathrow, et commence à mettre en place un centre d'excellence pour soutenir sa stratégie continue en matière de données et d'IA.



« Des prévisions précises et basées sur des données ne sont pas négociables dans l'industrie du voyage et de l'hôtellerie - avec des milliers de vols quotidiens totalement dépendants du fait que cela soit fait correctement » déclare Michael Green, vice-président, responsable de l'Europe du Nord chez Databricks. « Grâce à la Data Intelligence Platform, Heathrow est en mesure de comprendre les volumes de passagers à venir et de planifier en conséquence, ce qui se traduit par un meilleur service pour les passagers et une opération beaucoup plus efficace. »