La Grande Chine est bien placée pour dominer le marché mondial de l’IdO industriel, c’est ce que révèle un nouveau rapport de la GSMA

La GSMA a publié aujourd’hui un nouveau rapport, intitulé “The Industrial IoT in Greater China” (L’IdO industriel en Grande Chine), soulignant comment la région est positionnée pour être en tête du marché mondial de l’IdO industriel (IdOI). Le rapport approfondi s’appuie sur des entretiens avec des opérateurs de téléphonie mobile comme Asia Pacific Telecom Group, China Mobile, China Telecom, China Unicom, Far EasTone et Taiwan Mobile qui précisent comment l’association de débits Internet rapides, de l’analyse de données, de l’intelligence artificielle (IA) et de l’IdO transforme le secteur industriel de la région. GSMA Intelligence estime qu’il y aura 13,8 milliards de connexions IdOI dans le monde d’ici 2025. La Grande Chine représente environ 4,1 milliards de ces connexions, soit un tiers du marché mondial.



« Ces nouvelles technologies modifieront de manière fondamentale notre manière de vivre et de travailler, reliant de manière intelligente pratiquement tous les appareils, rendant ainsi nos villes plus intelligentes et nos vies plus faciles et plus productives », a déclaré Alex Sinclair, directeur de la technologie à la GSMA. « La Chine mise gros sur l’IdOI pour accroître la productivité et gagner en efficacité en rationalisant et automatisant les processus de fabrication via la connectivité Internet. Bénéficiant d’un soutien positif du gouvernement, la Chine est bien partie pour devenir le leader mondial. »



L’IdOI augmentera la productivité en combinant l’IA, l’informatique en nuage et les analyses avancées pour automatiser les processus de fabrication via la connectivité Internet. Il permettra aux usines de suivre et d’interpréter les données des lignes de production et des machines complexes en temps réel pour anticiper les défauts, gérer l’infrastructure et atténuer les risques. Les données capturées généreront des gains d'efficacité, optimiseront la productivité et réduiront les coûts dans de nombreux secteurs économiques importants au-delà de la fabrication, comme l’énergie et les télécommunications. La Chine fait également des progrès dans le domaine de l’IA qui, avec l’apprentissage automatique, aidera les usines et les entreprises à gérer les processus complexes et stimulera l'innovation.



Le soutien du gouvernement chinois à l’IdOI



Le gouvernement chinois est une force motrice majeure pour l’adoption par le pays de l’IdO Industriel. En 2015, le gouvernement a précisé sa stratégie “Made in China 2025”, qui ambitionne de promouvoir l'innovation dans la fabrication, notamment l’IdO, les appareils intelligents et les produits électroniques grand public haut de gamme, et de transformer la Chine pour qu’elle passe d’une “grande maison de la production” à une “super maison de la production” dans les 10 prochaines années. Le gouvernement a également dévoilé son “Plan d’action Internet Plus” en 2015 qui vise à intégrer l’Internet aux industries traditionnelles et à créer un nouveau moteur pour la croissance économique, réunissant l’Internet mobile, l’informatique en nuage, les mégadonnées et l’IdO avec la fabrication moderne.



Le rôle des opérateurs en Chine



Les opérateurs de téléphonie mobile chinois joueront un rôle fondamental dans ces développements en fournissant une connectivité sûre, fiable et intelligente aux sociétés et entreprises à travers le pays. Les opérateurs chinois feront partie intégrante du développement de l’IdOI et seront un partenaire précieux et stratégique pour les villes, les administrations et les autres organisations. Le Programme Internet des Objets de la GSMA travaille en étroite collaboration avec tous les opérateurs, ainsi qu’avec d’autres fournisseurs dans l’écosystème, pour soutenir et contribuer à accélérer le fourniture de solutions IdO convaincantes et sûres, dont les réseaux LPWA (faible consommation et longue portée), comme LTE-M et NB-IoT, qui aident à introduire de nouveaux services innovants dans tout le pays. LTE-M et NB-IoT joueront un rôle clé dans le développement des réseaux 5G et, en particulier, du “massive IoT”, qui permettront des villes intelligentes, l’automatisation industrielle et d’autres applications impliquant de grandes quantités d’appareils connectés.



Programme IdO au Mobile World Congress Shanghai 2018



Le Programme IdO de la GSMA organisera son 7ème GSMA Mobile IoT Summit au Mobile World Congress Shanghai 2018. Le sommet explorera les derniers développements dans les réseaux LPWA dans le spectre sous licence alors qu’ils sont déployés à travers le monde et couvrira des sujets comme, entre autres, l’analyse de données, l’impact de la 5G et la sécurité. Le sommet se tiendra dans l’Auditorium A (Hall N5) du Shanghai New International Expo Centre (SNIEC). Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : www.gsma.com/iot/event/iot-summit-at-mobile-world-congress-shanghai-2018/. Le Programme inclura aussi la démonstration d’un certain nombre de produits et services de pointe pour l’IdO à la GSMA Innovation City, dans le Hall N5. Veuillez consulter : www.gsma.com/iot/iot-mwcs18-innovation-city/.



Connected China au Mobile World Congress Shanghai 2018



Le Programme IdO de la GSMA animera par ailleurs l’événement “Connected China” (La Chine connectée) au Mobile World Congress Shanghai de cette année, réunissant certains des développeurs et startups les plus innovants de Chine qui présenteront leurs produits et solutions utilisant les technologies pour l’IdO mobile sur LTE-M et NB-IoT. Il y aura plusieurs démonstrations interactives dans six applications verticales clés : l’IdO industriel, la logistique, l'agriculture intelligente, la sécurité incendie, la ville intelligente et la maison intelligente. Connected China se tiendra du 27 au 29 juin à NEXTech, dans la Hall W5 du SNIEC. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : www.gsma.com/iot/connected-china-at-mwc-shanghai-2018/.



Pour télécharger le rapport, veuillez consulter le site : www.gsma.com/iot/greater-china-industrial-iot-report/. Pour de plus amples informations à propos du Programme IdO de la GSMA, visitez le site : www.gsma.com/iot/