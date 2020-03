Le Connecteur Neo4j BI dote les outils de détection de données les plus connus au monde de la puissance des bases de données de graphes

Neo4j, le leader de la technologie des graphes, lance ce jour le Connecteur Neo4j BI, le premier pilote prêt à l'emploi qui fait passer les données de graphes sur le marché de la Business Intelligence (BI). Ce connecteur de BI de Neo4j présente en temps réel des ensembles de données de graphes pour leur analyse par les technologies populaires de BI telles que Tableau, Looker, TIBCO Spotfire, Oracle Analytics Cloud, MicroStrategy, et d'autres.



La popularité des bases de données de graphes gagne du terrain car ces bases jouent un rôle essentiel pour donner du sens aux relations entre données complexes dans un vaste ensemble d'applications d'entreprise.



Un récent rapport de Gartner sur les « prédictions pour 2020 : stratégies de données et d'analyse – investissement, influence et impact » (consultation réservée aux abonnés Gartner), publié le 6 décembre 2019 recommande « d'appliquer les technologies des graphes pour enrichir des ensembles de données multiples avec la sémantique et pour automatiser ou augmenter leur uniformisation quand elles sont cloisonnées. Il est ainsi possible d'obtenir un contexte plus riche et une connaissance de la situation en temps réel pour aboutir à des renseignements continus propices à une meilleure prise de décision. »



Le Connecteur Neo4j BI permet aux utilisateurs d'analyser des données de graphes avec des données traditionnelles stockées dans les bases de données relationnelles ou NoSQL dans leurs outils de BI habituels. Ils sont ainsi en mesure de créer des visualisations et des tableaux de bord qui les aident à extraire la valeur cachée de leurs données et enrichissent leurs analyses SQL traditionnelles.



Parmi les exemples d'intégration de données connectées dans les flux de travail analytiques à partir de Neo4j figurent :



Une meilleure connaissance des clients : un analyste en BI qui essaie de comprendre la valeur client peut identifier un particulier, client d'une banque de détail, comme étant un client à valeur relativement moindre du fait d'un faible solde sur son compte personnel. En utilisant les informations issues de Neo4j pour connecter les données bancaires d'entreprise et de détail, il apparaît que ce même client est le PDG d'une entreprise qui fait partie des plus gros clients de la banque et qu'il s'avère ainsi être un client à forte valeur.



L'analyse de la fraude : un enquêteur ou un analyste qui consulte une mesure sur un tableau de bord telle que le « volume de fraude identifiée » à une période donnée peut vouloir également comprendre quelles étaient les relations entre les transactions frauduleuses sur la période. En utilisant Le Connecteur Neo4j BI, il pourra mieux cerner comment de nombreuses instances étaient liées à un réseau de fraude donné, combien étaient reliées à une succursale ou agence bancaire donnée, et plus encore.



Le Connecteur Neo4j BI en termes de fonctionnalités :



● est construit selon la norme JDBC (Java Database Connectivity) ;



● traduit SQL (Structured Query Language) en Cypher, le langage de Neo4j natif et optimisé pour les graphes ;



● donne aux analystes, aux scientifiques de la donnée et aux collaborateurs utilisant les connaissances un accès en temps réel aux informations sur les données connectées, sans besoin de script ou de code ;



● bénéficie d'un support complet et est prêt pour un déploiement en production ;



Keith Hare, impliqué dans le processus des normes SQL depuis 1988, partage son avis sur le Connecteur Neo4j BI : « Si les bases de données de graphes apportent une grande puissance pour comprendre les données, les outils existants d'analyse, de visualisation des données et de reporting conçus pour les bases de données SQL sont également très utiles. » déclare Keith Hare. « Le Connecteur Neo4j BI permet aux outils existants d'accéder aux données de graphes et d'intégrer l'analyse des données de graphes à l'analyse des données SQL. Ainsi, la valeur des données de graphes de propriétés est étendue. Cette capacité d'intégration est un bon début pour laisser toutes les organisations choisir la meilleure base de données pour leur application. »



Fawad Zakariya, vice-président senior du développement Business et Corporate chez Neo4j, explique comment davantage de scientifiques des données, d'analystes et de développeurs peuvent dorénavant exploiter les graphes dans leurs outils de découverte des données et de Business Intelligence.



« Le Connecteur Neo4j BI démocratise l'accès aux données de graphes auprès de plusieurs millions d'analystes en Business Intelligence, ce qui représente un segment de marché qui dépasse 20 milliards de dollars » précise Fawad Zakariya. « Les données de graphes de Neo4j jouent un rôle pivot toujours plus important dans l'innovation et la transformation des entreprises. Nous continuons d'investir dans notre écosystème pour renforcer notre produit et notre leadership sur le marché et pour répondre à une demande accrue de la part des clients. »



Soutien au lancement du Connecteur Neo4j BI

Le Dr. Michael Moore, responsable national de la pratique des graphes de connaissances d'entreprise et d'IA dans le groupe de données et d'analyse (DnA) d'EY, lauréat d'un Graphie Award 2019, a contribué au programme d'accès anticipé du connecteur Neo4j BI : « Neo4j a toujours fourni d'excellentes options pour la connectivité des données d'entreprise avec ses nombreux pilotes de langage, ses API et ses connecteurs de sources de données », déclare M. Moore. « Le nouveau connecteur Neo4j BI constitue un grand pas en avant, permettant de positionner Neo4j comme une plateforme de gestion de données entièrement intégrée qui peut fournir des informations basées sur les graphes à l'entreprise, en tirant parti des outils de BI et des workflows du marché. Notre équipe a testé le Connecteur Neo4j BI avec plusieurs outils populaires de business intelligence et de visualisation de données avec d'excellents résultats. Les utilisateurs d'outils avancés de BI, ainsi que les analystes du secteur peuvent maintenant facilement construire des indicateurs de performance et des tableaux de bord en temps réel directement sur Neo4j, en exploitant la puissance analytique des graphes pour générer de nouvelles perspectives commerciales transversales pour l'ensemble de l'entreprise. Cela transforme complètement l'analyse commerciale. »







Brian Matsubara, Directeur Senior des Alliances Technologiques Globales chez Tableau explique pourquoi le Connecteur Neo4j BI est un complément bienvenu pour les clients de Tableau : “Chez Tableau, nous nous sommes toujours attachés à aider nos clients à identifier et à comprendre leurs données pour résoudre leurs problèmes les plus urgents » déclare Brian Matsubara. « Le Connecteur Neo4j BI permet aux entreprises d'accéder à des données de graphes en temps réel directement dans la plateforme Tableau, permettant à nos clients d'exploiter la puissance des données connectées en temps réel. C'est un moyen incroyablement simple d'explorer les données existantes dans différentes perspectives et de comprendre plus profondément les indicateurs clés de performance. »