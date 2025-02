Le groupe Jems, expert du Big Data et premier industriel de la donnée en Europe, accélère son développement avec deux opérations majeures

Jems met en œuvre sa stratégie ambitieuse de développement définie avec Meanings Capital Partners, son actionnaire majoritaire (Cf. CP du 21 juin 2023). Ainsi, ces deux opérations de croissance externe permettent à l’entreprise de franchir le seuil des 100 millions d’euros de chiffre d’affaires.



Dats’up est un expert de la Data et du Cloud dont le siège est situé à Paris. Riche d’un portefeuille clients diversifié, l’entreprise réalise près de 9 millions d’euros de chiffre d’affaires en France et en Suisse, où l’entreprise possède également des bureaux. Son acquisition conforte Jems sur son cœur de métier et permet d’accélérer sa croissance à l’international. L’opération permet aussi à Jems de s’adjoindre d’équipes disposant de certifications très recherchées, dans le but de déployer tout type d’architecture chez les clients. Dats’up emploie 80 collaborateurs.



Enfin, l’acquisition de l’entreprise suisse Perl, experte dans l’accompagnement de projets digitaux notamment dans le domaine migration "move to cloud" sous Microsoft et SAP, permet également d’appuyer la présence de Jems en Suisse.



Ces opérations vont renforcer les capacités et les perspectives de Jems, déjà présent en France dans 13 métropoles régionales ainsi qu’en Suisse, Belgique, Espagne, Roumanie, Maroc et Tunisie. Le groupe emploie désormais près de 900 collaborateurs et franchira avec ces opérations le seuil des100 millions d’euros de chiffre d’affaires. Entreprise référente dans son domaine, Jems compte parmi ses clients des entreprises du CAC 40.



Jems est un groupe one stop shop dont le métier est à la fois de créer, de manager et d’exploiter le patrimoine de données des entreprises. Avec des offres services autour de l’IA, du management des données et du "move to cloud", le groupe évolue sur un secteur megatrend jouissant d’une croissance sectorielle supérieure à 15% par an.



Devenir leader européen du Data Manufacturing et référence du numérique responsable



Meanings Capital Partners accompagne Jems pour permettre son accession au rang de leader européen des services de Data Manufacturing, par croissance organique ainsi que par build-ups, aussi bien en France qu’à l’international (notamment en Europe de l’Ouest).



L’un des objectifs de Meanings est également d’aider Jems à devenir la référence en termes de Green IT et de numérique responsable. Jems a toujours été sensible aux considérations de développement durable dans le cadre de la mise en place des plateformes Data. La contribution de Meanings accélère la démarche de Jems en tant qu’acteur de référence du numérique responsable notamment au travers de ses engagements de décarbonation. Les talents étant également clés pour le développement de l’entreprise, certifiée « EcoVadis Gold », l’accent est également mis sur les standards de proposition de valeur à l’égard des collaborateurs.



Jacques Benhamou (Président) et Nicolas Laroche (Directeur Général), déclarent : « Nous nous félicitons de l’arrivée des équipes de talent, qui, au travers des rapprochements avec Dats’up et Perl, viennent compléter et renforcer nos compétences cloud et notre capacité à devenir leader européen dans le domaine de l’industrialisation de la donnée. L’acquisition stratégique de Perl nous permet également de nous développer en appuyant notre présence en Suisse alémanique. Nous leurs souhaitons la bienvenue et avons hâte de travailler avec eux sur de nouveaux projets. »



André Renaison (Associé Mid Cap) et Guillaume Wolff (Directeur de Participations) Meanings Capital Partners, soulignent : « Ces deux acquisitions de qualité montrent l’attractivité et la crédibilité des ambitions de Jems, tout en renforçant sa position et ses savoir-faire. Nous sommes au seuil d’une nouvelle étape enthousiasmante qui promet d’accélérer le développement stratégique de Jems, en responsabilité avec toutes ses parties prenantes. »



Arnaud Menjucq, Président de DATS’UP se félicite : « Rejoindre JEMS, un spécialiste reconnu du Data Manufacturing, est une formidable opportunité qui nous permettra de continuer à croître et innover. »