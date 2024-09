Le groupe SNCF et l’École polytechnique créent la Chaire « Intelligence artificielle et optimisation pour les mobilités »

La nouvelle chaire a été inaugurée le 4 septembre 2024 par Laura Chaubard, Présidente et Directrice générale de l’École polytechnique, Jean-Pierre Farandou, Président du groupe SNCF, et Jean-Paul Cottet, Délégué général de la Fondation de l’École polytechnique.



Dirigée par Sonia Vanier, professeure au sein du département d’informatique de l’École polytechnique (DIX) et chercheuse au Laboratoire d’informatique (LIX[1]), la chaire finance le recrutement et la formation de chercheurs, doctorants, postdoctorants et d’ingénieurs dont les travaux porteront sur deux domaines principaux : l'intelligence artificielle et l'optimisation des réseaux de transport.



L'objectif est de développer des technologies innovantes basées sur l’IA pour améliorer la qualité de service des transports publics, optimiser le transport de marchandises et encourager le recours aux mobilités plus durables. Cela inclut l'optimisation de la gestion des infrastructures de transport, la fiabilité des matériels roulants grâce à la maintenance prédictive, la planification des tâches de maintenance des voiries, la prévision des dates de travaux pour minimiser leur impact sur le trafic, ainsi que la prédiction des retards et de leurs répercussions pour améliorer l'information des voyageurs.



De plus, le lancement de cette chaire permettra aux élèves ingénieurs de découvrir les enjeux de la mobilité et la transition engagée par le secteur ferroviaire à l’heure de la lutte contre le changement climatique.



« Ce partenariat entre nos deux institutions permettra de mobiliser les compétences d’une équipe pluridisciplinaire, composée de chercheurs de l’École polytechnique et d’ingénieurs de la SNCF, au service des transports publics. Grâce à cette collaboration, nous pourrons développer des projets innovants alliant la puissance des technologies de l’intelligence artificielle à la robustesse des méthodes de recherche opérationnelle. Nous avons également l’ambition d’intégrer les fruits de nos recherches dans nos programmes de formation, afin de former les talents de demain », précise Sonia Vanier, porteuse et responsable scientifique de la nouvelle chaire.



Jean-Pierre Farandou, Président du groupe SNCF : « Nous sommes fiers qu’un centre d’excellence tel que Polytechnique ait choisi la SNCF comme partenaire d’application de ses recherches. Ce partenariat est une véritable opportunité d’accroitre notre positionnement d’acteur incontournable de la « tech » dans le secteur des transports et d’approfondir notre maitrise de l’intelligence artificielle. À la SNCF, nous anticipons les innovations technologiques, qui ont permis de porter les grandes avancées d’offre pour nos clients, parmi lesquelles le lancement du TGV en 1981. La technologie et la science au service de l’utilité publique, de la mobilité durable et de la souveraineté de notre pays, c’est le sens profond de ce partenariat stratégique. »



Laura Chaubard, Présidente et Directrice générale de l’École polytechnique : « Nous sommes très heureux de cette collaboration ambitieuse avec le groupe SNCF, qui réaffirme la volonté de l’École polytechnique de contribuer aux futures révolutions technologiques du pays, et notamment dans le secteur essentiel de la mobilité. C’est une immense fierté pour l’École que de collaborer avec une grande entreprise publique comme la SNCF, dont l’engagement exemplaire en faveur de la transition environnementale rejoint parfaitement l’ambition de l’X de mettre la science et la technologie au service de l’interêt général ».