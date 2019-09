Le partenariat entre Neo4j et Digitate monte en force

Neo4j, le leader des bases de données de graphes, annonce qu'ignio™, le produit phare de Digitate qui embarque Neo4j, a gagné plus d'une douzaine de clients grands comptes dans le trimestre qui a suivi sa mise à disposition générale.



ignio est un produit cognitif basé sur l'intelligence artificielle (IA) et le Machine Learning (ML) qui a recours à un mappage avancé des informations et à du Machine Learning pour optimiser les opérations complexes dans le domaine de la gestion des data centers informatiques, des workloads et des applications ERP.



Récemment, Digitate a été reconnue comme la meilleure entreprise d'intelligence artificielle de l'année par AI Breakthrough en grande partie pour le succès et l'innovation de la plateforme AIOps ignio. ignio utilise Neo4j pour cartographier le contexte et l'exactitude de son schéma directeur fonctionnel. ignio embarque Neo4j depuis le lancement de sa version Cheetah en février 2019. Les déploiements chez les clients incluent de grandes marques mondiales dans la vente au détail, les services financiers, les télécommunications, l'électronique, la fabrication et les services d'utilité publique.



Le schéma directeur d'ignio met à profit Neo4j pour saisir et créer le modèle complet d'une organisation et de son infrastructure IT. La technologie des graphes de Neo4j cartographie, associe et relie les opérations métiers disparates qui dépendent de processus, de fonctions applicatives et de composants d'infrastructure interconnectés. Ainsi, ignio peut identifier avec efficacité les causes premières des problèmes, mener des actions en toute autonomie et favoriser une prise de décision avisée.



Amy E. Hodler, directrice des programmes d'IA et d'analytique de Neo4j, explique pourquoi la technologie des graphes est essentielle pour garantir la pertinence et l'efficacité du contexte pour l'IA. « C'est passionnant de voir l'accélération de solutions d'IA qui s'appuient sur la technologie des graphes » déclare Amy E. Hodler. « Les applications apprenantes ont grandement besoin de la technologie des graphes pour y apporter le contexte propice à des prévisions plus efficaces. ignio commence par des processus intelligents par apprendre et cartographier les relations entre couches techniques et métier et utilise la plateforme de graphes native de Neo4j afin de stocker et de gérer efficacement des informations dynamiques complexes »



ignio administre des millions de ressources informatiques de façon autonome pour plus de 100 clients du classement Global 2000, tous leaders et innovateurs dans leur secteur respectif.



Harish Iyer, directeur de l'ingénierie produits chez Digitate, explique ce qui a amené l'équipe de Digitate à choisir Neo4j pour comprendre et gérer la complexité de la structure, des composants et des relations dans chaque entreprise cliente.



« Nous avons choisi Neo4j car nous voulions une technologie de graphes avancée à laquelle nous fier sur le long terme » indique Harich Iyer. « Neo4j est incontestablement le leader dans la catégorie des bases de données de graphes avec une plateforme qui a prouvé pouvoir opérer et évoluer dans une grande variété d'environnements complexes. Travailler avec Neo4j nous donne un autre avantage de taille, à savoir sa communauté dynamique et un réseau mondial de développeurs compétents. »