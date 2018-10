Les capteurs connectés LoRa SPY : la réponse aux exigences réglementaires de la chaîne du froid

La technologie LoRa™ au service de la surveillance de la chaîne du froid.



Parce que chaque acteur de la chaîne logistique des milieux agroalimentaires et pharmaceutiques doit répondre aux exigences de traçabilité et de surveillance des mesures durant les phases de stockage et de transport, JRI a développé la gamme de capteurs des températures connectés LoRa® SPY.



Ils mesurent et enregistrent les données puis les transmettent au Cloud sécurisé JRI via le réseau très longue portée LoRa™ des opérateurs télécoms publics membres de la LoRa Alliance™* ou d’une gateway privée.



Faciles à mettre en œuvre, les capteurs LoRa® SPY sont aussi bien adaptés à la surveillance des plateformes logistiques et des chambres froides qu’au suivi de véhicules frigorifiques, colis ou enceintes réfrigérées mobiles. La solution permet également la surveillance du confort thermique dans les bâtiments.



La technologie LoRa™ qui consiste à échanger sur plusieurs kilomètres des données de faible taille en consommant très peu d’énergie, confère aux capteurs jusqu’à 4 ans d’autonomie. Les données de localisation et de température sont collectées automatiquement. Les alertes sont envoyées en temps réel si les valeurs seuil sont dépassées.



En cas de perte momentanée de réseau, les 10 000 points de mémoire embarqués dans chaque capteur restituent l’information dès que la connexion au réseau est rétablie.



Les modèles LoRa® SPY conformes aux normes en vigueur pour le stockage et transport.



La gamme se compose de différents modèles avec et sans afficheur, intégrant une sonde interne ou externe de grande précision de mesure pour la température, l’humidité, la teneur en gaz, la pression, les ouvertures de porte ou encore le comptage d’impulsions.



Gages de notre expertise de longue date dans la qualité de la mesure, les capteurs LoRa® SPY sont calibrés en usine et bénéficient d’une excellente précision de mesure.



Petits et légers (87x64x25mm-100g env.), ils sont munis d’œillets de fixation et d’aimants ainsi que des témoins lumineux de fonctionnement et d’alarmes. Un boîtier de protection permet d’optimiser leur résistance aux chocs.

Caractéristiques techniques fournies sur demande.



Les différentes possibilités d’exploitation des données des capteurs LoRa® SPY.



Pour les professionnels engagés dans une démarche qualité et souhaitant s’équiper d’enregistreurs conformes à la réglementation, JRI a développé l’application web JRI MySirius qui offre une supervision, une exploitation et une analyse des mesures facilitées, avec une grande diversité de gestion et de communication des alarmes (SMS, email et appel vocal).



Le module Connectivité permet de lier des interfaces avec des logiciels métier déjà en place et ainsi intégrer les données de JRI MySirius dans un système d’information tiers (web API).



* LoRa Alliance : Alliance des opérateurs télécom visant à favoriser la compatibilité des réseaux télécoms et à uniformiser les technologies radio à longue portée, permettant aux objets connectés d’échanger sur plusieurs kilomètres.



L’interface MySirius : la supervision modulaire et entièrement personnalisable



Les mesures recueillies par cette nouvelle gamme de capteurs sont envoyées automatiquement et hébergées sur le Cloud sécurisé MySirius pour être exploitées.Conviviale, l’interface MySirius est personnalisable avec différents indicateurs et des favoris, complétés par des modules métier optionnels : maintenance, métrologie, plan, géolocalisation… permettant de disposer d’une supervision entièrement adaptée aux besoins de l’utilisateur.

Le nombre d’utilisateurs est illimité et il est possible d’affecter des droits spécifiques à chaque utilisateur : Administrateurs, Gestionnaires de lot, Superviseurs, Utilisateurs, Métrologues…



Dès le moindre dépassement des seuils de tolérance, une alerte en temps réel est émise. L’interface MySirius, dont l’accès est sécurisé, propose une large diversité de gestion des alarmes (multi cascades, report à l’aide de la touche snooze, inhibition temporaire …) avec de nombreux vecteurs de communication (SMS, mail, appel vocal, alarme sonore et lumineuse...). Une application pour tablette permet de consulter par Bluetooth les mesures enregistrées par les Nano SPY.Soucieux d’apporter un service de qualité, JRI accompagne son offre avec des prestations d’installation, de qualification, de métrologie, de formation et de support technique.