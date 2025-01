TomTom et Esri s’associent pour offrir des analyses de localisation avancées

TomTom (TOM2), spécialiste des technologies de localisation, annonce aujourd’hui un partenariat avec Esri, leader mondial des systèmes d’information géographique (SIG), pour intégrer ses données cartographiques et de trafic dans la plateforme géospatiale ArcGIS.



Grâce à cette collaboration, les cartes et données de trafic de TomTom permettront aux entreprises, administrations et collectivités locales d’obtenir de précieuses informations basées sur la géolocalisation. Ces données pourront répondre à de nombreux besoins, qu’il s’agisse de l’entretien des infrastructures essentielles, de l’analyse des flux de circulation ou de l’optimisation du choix d’emplacements commerciaux.



Esri, pionnier mondial dans le domaine de l’intégration des données géographiques et analytiques, aide ces organisations à exploiter tout le potentiel de leurs données. Ses solutions avancées de cartographie et d’analyse spatiale facilitent la collecte, la gestion et l’analyse des données. Plus de 650000 organisations dans le monde, parmi lesquelles des administrations nationales et locales, des institutions éducatives, des associations et des entreprises de tous secteurs, utilisent les logiciels d’Esri.



« Nous sommes fiers de devenir un partenaire clé d’Esri et de leur offrir des cartes et données de trafic à la fois fiables, facilement intégrables et prêtes à évoluer avec les besoins futurs », a déclaré Mike Schoofs, Chief Revenue Officer chez TomTom. « En unissant nos forces pour faire progresser la technologie de localisation, nous mettons à profit nos expertises respectives afin d’aider entreprises et gouvernements à relever leurs défis grâce à des solutions basées sur des données géographiques. »



Ce partenariat repose sur une vision commune : développer des technologies de géolocalisation de pointe pour favoriser l’innovation. En février 2023, Esri a rejoint l’Overture Maps Foundation, une initiative fondée par TomTom, Amazon Web Services, Meta et Microsoft. Les membres de cette fondation collaborent pour établir une norme commune en matière de données géographiques, créant un écosystème de partage des données qui enrichit les cartes, les applications de localisation et les analyses basées sur la géolocalisation.