MariaDB lance SkySQL, la base de données Cloud de nouvelle génération

MariaDB® Corporation annonce la disponibilité immédiate de MariaDB SkySQL, la première base de données sous forme de service (DbaaS). SkySQL exploite toute la puissance de la plateforme MariaDB pour effectuer transactions et analyses, optimisée par une architecture native pour le Cloud à la pointe de l’innovation. SkySQL offre l'expérience « MariaDB dans le Cloud » que les clients attendaient, à savoir une solution 100% fonctionnelle et entièrement personnalisable qui s’appuie sur un support d'envergure mondiale et une expertise en base de données à la source, issus des ingénieurs qui l'ont développée.



« Le besoin universel des services de base de données à la fois accessibles et robustes n'a jamais été aussi indispensable pour garantir des opérations critiques 24h/24 ainsi que des analyses simplifiées dans un monde en pleine mutation, » déclare Michael Howard, CEO de MariaDB Corporation. « En effet, les services actuels sont anciens et bloquent l’innovation de la communauté, au point que des correctifs ainsi que de nouvelles versions et fonctionnalités font littéralement défaut depuis des années. MariaDB SkySQL est une base de données dans le Cloud de nouvelle génération conçue par les meilleurs développeurs de bases de données au monde, si bien que les entreprises petites ou grandes peuvent compter sur un partenaire toujours disponible pour déployer non seulement de nouvelles applications, mais aussi pour garantir une qualité de service à la fois homogène et durable. »



SkySQL: Une base de données dans le Cloud supérieure en tout point



Même si les points forts des bases de données dans le Cloud de première génération étaient leur praticité et leur prix, elle n'étaient pas sans lacunes, notamment en raison de fonctionnalités étriquées qui empêchaient d'évoluer vers le Cloud, de configurations limitées, de fonctionnalités critiques pour la mission manquantes, de marchés complètement ignorés et d'un manque d'expertise crucial en matière de base de données. SkySQL est le fruit de la mission de MariaDB qui consiste à développer une base de données dans le Cloud à la fois nouvelle et supérieure pour répondre aux attentes des clients grâce à la technologie et à ses développeurs.



La base de données Cloud SkySQL est la première base de données sous forme de service (DbaaS), capable d'offrir les avantages suivants :



Critique pour la mission à tous les niveaux : SkySQL s'appuie sur les meilleurs standards en matière de haute disponibilité, d'évolutivité et de sécurité et garantit une reprise après incident sur de nombreuses zones, une réparation automatique, un équilibrage de charge en lecture, un cloisonnement transparent Lecture/Écriture, une liste blanche d'adresses IP et un chiffrement de bout en bout. Il s'agit de la seule base de données DBaaS à s'appuyer sur MariaDB Enterprise Server pour bénéficier d'une stabilité, d'une fiabilité et d'une sécurité supérieures à celles que peut offrir la célèbre version MariaDB Community Server. Conforme à la loi HIPAA, SkySQL permet également à ses clients de répondre aux exigences du RGPD.



Toujours disponible et toujours prête : SkySQL s'exécute sur la toute dernière version de la plateforme MariaDB, ce qui permet aux utilisateurs d’avoir un accès constant aux dernières fonctionnalités, améliorations et mises à jour de sécurité les plus récentes.



Support des transactions intelligentes : SkySQL prend charge les transactions classiques, les analyses ainsi que les transactions intelligentes. Il s'agit de la première base de données DBaaS à fournir un stockage en lignes, en colonnes et associant lignes et colonnes.



Expertise depuis la source : SkySQL est la première et unique base de données DBaaS développée pour MariaDB par MariaDB. Profitant de décennies d'expérience en développement, support et administration de bases de données, les clients de SkySQL bénéficieront du meilleur support au monde et d'une tranquillité d'esprit comme c’est déjà le cas des clients qui utilisent une base de données déployée sur site. Grâce à une base de données DBaaS directement disponible depuis la source, les clients peuvent aussi influencer les décisions en termes de fonctionnalités souhaitées, tandis que les revenus sont réinvestis dans l'innovation MariaDB.



Une architecture à la pointe de la technologie



SkySQL déploie une architecture moderne qui s'appuie sur Kubernetes pour l'orchestration des conteneurs, sur ServiceNow pour la gestion des inventaires, des configurations et des workflows et sur Prometheus et Grafana pour la supervision et la visualisation en temps réel. Conçue pour des déploiements multi-Cloud et Cloud hybride, SkySQL permet aux clients de rester libres du choix de leur infrastructure Cloud, ils ne sont pas enfermés dans l'écosystème d'un fournisseur de solutions de Cloud public.



SkyDBA à vos côtés



MariaDB est la première solution à offrir un support aux administrateurs de bases de données (DBA) DBaaS, ce qui permet aux clients de se décharger de tâches qui ne sont pas automatisables. Des architectes Cloud certifiés déploient les bonnes pratiques et fournissent un support consultatif aux clients en cas de besoin. Avec SkySQL et MariaDB SkyDBAs, les clients profitent d'une automatisation de la base de données avec une supervision personnalisée, une attention proactive et une intervention immédiate si nécessaire.



Disponibilité



SkySQL est disponible immédiatement via http://mariadb.com/skylaunch



Le service est actuellement disponible sur Google Cloud Platform, l'infrastructure Kubernetes la plus évoluée à ce jour.



Les tarifs commencent à partir de 0,45 dollar de l'heure.



Bien démarrer



Déployez une base de données avec SkySQL en trois étapes simples : créez un compte, sélectionnez une charge de travail (transactions, analyses ou transactions intelligentes) avec des paramètres de configuration puis lancez le service de base de données. SkySQL est fournie avec une documentation professionnelle, un portail de support avec des questions fréquemment posées ainsi que des guides de démarrage et des tutoriels. Quant aux développeurs, ils peuvent accéder à des échantillons d’applications s’appuyant sur SkySQL depuis GitHub. Inscrivez-vous à notre prochain webinaire pour en savoir plus sur les fonctionnalités et caractéristiques de SkySQL, notamment en consultant des présentations et des exemples d'applications.



Ils ont dit



« Nos tests initiaux ont montré des performances meilleures que prévu avec SkySQL sur Google Cloud Platform » déclare Paul Greaves, Directeur de l’ingénierie O2 Enterprise et Wifi Telefonica UK Limited. « MariaDB SkySQL nous ouvre de nouvelles opportunités pour itérer plus rapidement et encore améliorer l’expérience de nos clients. »



« Migrer vers le Cloud s'est avéré une stratégie extrêmement précieuse pour SelectQuote car cela nous confère l'élasticité nécessaire pour supporter les pics saisonniers que connaît le marché de l'assurance, » déclare Kathryn Sizemore, architecte de bases de données chez SelectQuote Insurance. « Mon expérience m'a permis de constater que les offres actuelles de bases de données DBaaS ne sont pas à la hauteur en termes d'évolutivité et de performances et qu'elles sont limitées au niveau du service client. Je suis extrêmement enthousiaste par MariaDB SkySQL. MariaDB possède l'expertise et les moyens pour fournir des fonctionnalités supérieures à celles des autres offres, avec une touche humaine unique qui offre une véritable tranquillité d'esprit. »



« Les travaux de 451 Research illustrent combien le marché des bases de données est en train de converger rapidement à la fois vers un modèle de base de données en tant que service disponible sur des systèmes informatiques hybrides et vers un traitement opérationnel et analytique hybride, » déclare James Curtis, analyste en chef Données, IA et Analyses chez 451 Research qui fait désormais partie de S&P Global Market Intelligence. « De plus, nos travaux de recherche indiquent que ce sont les éditeurs qui offrent une expérience homogène sur le portefeuille de solutions le plus large qui bénéficieront le plus de la dynamique d'un marché en pleine évolution. »