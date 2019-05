MarkLogic dope ses solutions au machine learning

MarkLogic Corporation, éditeur d’une plateforme de données de nouvelle génération pour la simplification de l’intégration des données de toutes sortes, annonce aujourd’hui l’intégration d’un moteur de Machine Learning et d’autres fonctionnalités dans les dernières versions du MarkLogic Data Hub 5.0 et de la base de données multimodèle MarkLogic 10. Ces améliorations font de MarkLogic une plateforme intégrée et complète offrant une solution d’entreprise incomparable pour l’intégration, la conservation, la sécurisation, l’analyse et la gestion des données critiques et permet à MarkLogic de repousser les limites en matière d’intégration moderne des données.



Le Data Hub MarkLogic, qui fonctionne dans le cloud ou sur site, repose sur la base de données multimodèle MarkLogic, une plateforme de données NoSQL offrant agilité et évolutivité, sans sacrifier la sécurité et la cohérence des données dont les entreprises ont besoin. Avec ses nouvelles fonctionnalités, le Data Hub 5.0 devient :



Plus intelligent : L’intelligence artificielle sous-tend de nombreuses fonctionnalités clés du Data Hub 5.0, et la fonctionnalité Embedded Machine Learning, qui s’exécute au plus proche des données, peut être utilisée pour optimiser des tâches importantes telles que la détection de la fraude, la personnalisation, les diagnostics et la gestion des services clients.



Plus simple : Les flux d’orchestration personnalisables Low Code/No Code du Data Hub 5,0 permettent aux utilisateurs finaux de mapper facilement les sources de données. Il est ainsi possible d’exécuter la mise en correspondance et la fusion des processus de flux de données, le tout en encapsulant la logique de données au plus près de ces dernières pour améliorer la gouvernance et les performances. Data Services simplifie par ailleurs l’accès aux données et améliore l’agilité et en exposant uniquement ce dont les utilisateurs finaux et les développeurs ont besoin.



Plus sécurisé : MarkLogic 10 et le Data Hub 5,0 améliorent la sécurité et la gouvernance grâce à des fonctionnalités telles que le suivi automatique de la provenance des données, une sécurisation plus avancée des graphs et une séparation plus fine des tâches.



MarkLogic a été le pionnier du hub de données moderne. Avec le Data Hub 5.0 et MarkLogic 10, l’entreprise résout l’un des plus grands défis auxquels les entreprises sont aujourd’hui confrontées : tirer de la valeur de données disparates rapidement et intelligemment tout en permettant une approche globale de la sécurité et de la gouvernance. Contrairement à d’autres solutions d’intégration de données, MarkLogic Data Hub permet non seulement aux entreprises d’analyser l’activité, mais également d’exécuter directement certaines tâches.



« MarkLogic continue de repousser les limites pour garantir à ses clients un accès rapide et sécurisé aux données et aux informations dont ils ont besoin pour gérer leur entreprise », a déclaré Gary Bloom, CEO de MarkLogic. « Aujourd’hui, il n’y a pas de meilleures solutions pour les entreprises qui souhaitent un moyen moderne et intelligent pour intégrer, gérer et de créer de la valeur à partir des données que MarkLogic. En ajoutant le machine learning au Data Hub et à notre base de données multi-modèles, MarkLogic établit non seulement la norme pour les organisations en matière d’architecture pour leurs besoins d'analyse de de données, mais également pour les technologies d’intégration de ces dernières. »



Le leadership de MarkLogic et sa capacité à aider les grandes entreprises à exécuter l’ensemble de leurs fonctions métier génèrent une demande record pour ses produits et services cloud, y compris le MarkLogic Data Hub Service, un hub de données entièrement automatisé dans le cloud. MarkLogic est le leader en matière de création de valeur pour les entreprises qui doivent intégrer leurs données, réduisant ainsi le coût total de possession en offrant une plus grande agilité, une complexité réduite et en résolvant les problématiques de prévisibilité financière pour éviter des augmentations inattendues des coûts du cloud. Les institutions financières, les sociétés pharmaceutiques, les agences gouvernementales, etc. ont tiré profit de l’approche unique de MarkLogic pour simplifier l’intégration des données, que ce soit dans le cloud, sur site ou dans des environnements hybrides. En conséquence, ces entreprises, et bien d’autres, ont mené à bien des projets stratégiques, plus rapidement, plus intelligemment, et de manière plus sécurisées et, ce faisant, ont mis leurs systèmes à l’épreuve de l’avenir à mesure que le cloud et leurs activités évoluent.