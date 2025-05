NEOMA signe un partenariat inédit avec Mistral AI

NEOMA : une stratégie ambitieuse autour de l’IA



L’IA générative représente une véritable rupture technologique et NEOMA a rapidement intégré son impact sur l’éducation et le monde professionnel. « Intégrer l’IA dans l’École suppose bien plus que d’introduire un outil. C’est un enjeu de transformation profonde de nos pratiques et de notre culture », déclare Delphine Manceau, Directrice générale de NEOMA.



C’est dans ce contexte que l’Ecole annonce un partenariat inédit avec Mistral AI. « A l’heure des enjeux croissants autour de la souveraineté du numérique, nous faisons le choix du plus européen des acteurs mondiaux de l'IA générative. C’est aussi le choix de la durabilité car Mistral AI se caractérise par des modèles moins gourmands en énergie que les alternatives américaines ou chinoises » explique Delphine Manceau.



Cet accord, qui permet à l’Ecole de creuser encore davantage le sillon de l’innovation et de l’IA, portera sur l’intégration progressive des modèles Mistral AI dans les formations, la recherche et les services de l’École. "Ce partenariat avec Mistral AI est une opportunité d'expérimenter et de déployer des solutions concrètes, et ce dans une approche Test & Learn au cœur de l’approche de notre Ecole. Les usages de l’IA générative, comme les chatbots pour la pédagogie ou l'amélioration des processus internes, seront essentiels pour transformer l’apprentissage et l’organisation", explique Alain Goudey, DGA Digital de NEOMA. « Avec cet accord pionnier dans l’enseignement supérieur et la recherche, nous posons les bases d'outils et de pratiques qui, à terme, pourront bénéficier à l’ensemble du secteur ».



Une collaboration stratégique autour de l'offre Éducation de Mistral AI



« Nous sommes fiers de nous associer à NEOMA Business School et de contribuer à former les futurs acteurs de l’IA. En mettant à disposition nos solutions d'IA générative de pointe aux étudiants, enseignants-chercheurs et collaborateurs, nous permettront à NEOMA de développer à l’échelle de nouvelles approches pédagogiques et d’accélérer ses processus internes. Pour Mistral AI, c’est aussi une opportunité précieuse de recueillir les retours d’expérience de plusieurs milliers d’utilisateurs, afin d’améliorer nos solutions dédiées à l’enseignement supérieur », souligne Arthur Mensch, Co-fondateur et CEO de Mistral AI.



Dans le cadre de ce partenariat inédit, NEOMA et Mistral AI ouvriront l’accès aux outils Mistral AI à plus de 3 000 membres de la communauté de l’École dans les six prochains mois. « En ligne avec notre ambition de former l’ensemble de notre communauté éducative, étudiants, professeurs et personnel bénéficieront de ces accès privilégiés. », précise Delphine Manceau. « Le déploiement a d’ailleurs déjà commencé et en plus, cette collaboration permet aux jeunes diplômés, d’accéder à une offre préférentielle de Le Chat Pro » ajoute Alain Goudey. Parallèlement, NEOMA accompagnera Mistral AI dans l’amélioration continue de Le Chat Education, en fournissant aux équipes des retours concrets sur le déploiement et l’usage de ces outils en situation réelle.



Avec cet accord, NEOMA s’impose comme un acteur majeur du monde de l’enseignement supérieur et de la recherche à la pointe de l’IA générative et de ses usages. C’est pour cela que la collaboration Mistral AI / NEOMA prévoit également des actions qui visent à animer régulièrement le monde de l’enseignement supérieur autour des nouveaux usages qui auront été développés, afin d’en faire bénéficier le plus grand nombre. Un premier événement en ce sens est à venir avant l’été.