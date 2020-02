Neo4j renforce son équipe de management France

Pour faire face au succès toujours croissant de sa plateforme de graphes, Neo4j, le leader des bases de données de graphes, renforce son équipe de management en France afin d'apporter toujours plus de qualité et de disponibilité pour permettre à ses clients de tirer le meilleur parti de leurs données connectées.



Rik Van Bruggen, Vice-Président EMEA de Neo4j, explique : « Le succès que nous rencontrons en France est tel qu'il était nécessaire de renforcer notre équipe par des profils de haut niveau. L'engouement croissant pour les bases de données de graphes nous impose, en tant que leader, de toujours fournir à nos clients les meilleures solutions et les meilleurs professionnels pour répondre à leurs demandes ».



Pascal Mary, Responsable Grands Comptes



Après une carrière réussie de plusieurs décennies dans des sociétés majeures de l'informatique d'entreprise (Cap Gemini, OVH, EMC/VMware ou encore NVidia), Pascal rejoint l'équipe de Neo4j pour épauler Cédric Fauvet (Responsable Grands Comptes pour la France) dans la prise en charge de grands comptes.



Titulaire de Masters obtenus à l'IAE et au CNAM de Paris, il apporte à l'entreprise sa connaissance des marchés hi-tech et sa compréhension éprouvée des problématiques liées aux Infrastructures, à l'Intelligence Artificielle et au Big Data.



Dans le cadre de ses fonctions, Pascal reportera directement à Rik Van Bruggen, Vice-Président EMEA de l'éditeur.



Nicolas Rouyer, Responsable Avant-Ventes



Nicolas Rouyer apporte à Neo4j 20 ans d'expérience dans l'industrie informatique. Ingénieur des Mines de formation, Nicolas a participé, d'abord en tant qu'Ingénieur, au succès technique des sociétés Sopra, Devoteam ou Orange Business Services. Pour cette dernière, Nicolas a occupé pendant plus de 3 ans la fonction d'Expert Big Data.



Après avoir intégré Neo4j dans de nombreux projets Big Data lors de ces 3 dernières années chez Orange, Nicolas Rouyer rejoint l'entreprise comme Responsable Avant-Ventes en charge de tous les aspects techniques. De la définition des besoins client en fonction de leur stratégie au support, il apporte son expertise technique sur tous les projets auxquels il est associé et travaille en étroite collaboration avec les partenaires de Neo4j. Il aime par ailleurs partager ses connaissances sur les graphes avec la communauté et lors de sessions de formation dédiées.