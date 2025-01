Onepoint réalise l’acquisition de Stack Labs pour accélérer sa croissance sur le cloud, la data et l’Intelligence artificielle (IA)

David Layani, Président et fondateur de Onepoint : « Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’allier nos forces et nos expertises avec Stack Labs dans le marché porteur du cloud. Il s’agit de sécuriser le passage à l’échelle de nos clients, sur des architectures à haute valeur ajoutée à même de traiter une complexité croissante en termes de processus métiers et flux de datas, tout en optimisant le rendement de l’investissement. Cette approche s’articule par ailleurs avec le choix que nous avons fait d’être le partenaire de référence en matière de souveraineté technologique. Nous avons hâte d’accueillir les équipes de Stack Labs, avec lesquelles les complémentarités métier et commerciales sont nombreuses. »



Frédéric Volpi, Président et fondateur de Stack Labs : « En intégrant Onepoint, nous avons désormais la capacité de mettre toute notre expertise au service de projets cloud d’envergure. Nous avons trouvé chez Onepoint, un acteur qui partage notre vision sur le potentiel technologique du cloud et qui nous offre la possibilité de passer à l’échelle pour accélérer la transformation des entreprises. »



Une opération stratégique sur un marché en très forte croissance



Avec l’acquisition de Stack Labs, le groupe se positionne sur un marché en très forte croissance (+30%) et se dote ainsi de centres d’excellence technologiques cloud situés à Toulouse et à Paris.



Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie d'accélération de Onepoint, qui ambitionne, d’ici quatre ans, de réaliser 500 millions d'euros de son chiffre d’affaires sur le cloud, l'IA et la data. Avec les équipes de Stack Labs, Onepoint étoffe sa capacité d’accompagnement des ETI et grands groupes, en France et à l’international.



Stack Labs : un pure-player des transformations cloud reconnu



Stack Labs, partenaire stratégique de Google Cloud Platform (GCP), Amazon Web Services (AWS) et de Google Workspace, apporte une expertise pointue en cloud native, IA et data, renforçant ainsi les synergies entre les équipes et les expertises de Onepoint. Le groupe Onepoint pourra proposer à ses clients français et internationaux un accompagnement de bout en bout : du conseil stratégique à l’exécution opérationnelle, sur des projets complexes de data platform, d’architectures de données et de migrations vers le cloud. Le groupe aura la capacité de répondre aux enjeux de plateformisation et d’ouverture du système d’information dans le cloud souverain et/ou public.



DEAL PARTICIPANTS



Stack Labs team : Frédéric Volpi, Fatima le Lez

Banque d’affaire Cédant : Rothschild & Cie (Guillaume Cauchoix, Pierre Brencklé, Adrien Marinace) Avocat Corporate : Aublé Law (Matthieu Aublé, Ombline Madranges)

VDD financière : Odéris (Thomas Claverie, Clément Tastet)



Onepoint team : Jean-Fabrice Copé, Raphaël Lavner, Lauren Kayat

Conseil juridique : Osborne Clarke (David Haccoun, Samuel Boccara, Clément Langeard) Due Diligence Financière : Alvarez & Marsal (Frederic Steiner, Baptiste Rideau)