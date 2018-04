Overstock.com utilise Teradata Path Analysis pour booster son analyse du parcours client

Overstock, un des leaders du commerce en ligne, a pour objectif d'analyser visuellement les données consommateurs issues de campagnes marketing et de moments clés du parcours client grâce à la solution de Teradata. Dans l'objectif de réduire les dépenses marketing, de commercialisation et d'identifier les opportunités de fidélisations de ses clients, Overstock s'appuie sur une interface développée par Teradata pour rendre accessible des analyses très poussées à des non-experts. Teradata prévoit également d'inclure ces fonctionnalités d'analyse du parcours sur sa plate-forme Teradata Analytics Platform.



Overlock a recours à Teradata Path Analysis pour explorer visuellement aussi bien les multiples parcours clients que les coûts de commercialisation associés à ces parcours, sans devoir écrire une seule ligne de code. Pour se faire, le Path Analytics de Teradata intègre des données, comme les coûts de commercialisation et promotionnels, aux données clients issus des campagnes marketing ou encore de la fréquentation du site. L'ensemble s'intègre dans une démarche d'identification des parcours efficaces ou coûteux vers des comportements donnés. En exploitant ces données avancées, les utilisateurs peuvent mettre en évidence des chemins spécifiques pour identifier les clients qui, par exemple, pourraient être intéressés par un programme de fidélité. Les équipes peuvent alors partager les visualisations, ou accéder et partager le code brut avec les Data Scientist, experts de la données et tous les autres professionnels compétents à la rédaction des algorithmes avancés.



« L'analyse du parcours client est un composant analytique essentiel pour toute entreprise ayant comme objectif de comprendre les comportements de ses clients. Et pourtant, avec la multitude de canaux de communication existants aujourd'hui, cet élément est actuellement l'un des plus difficile à obtenir » explique Olivier Ratzesberger, Chief Operating Officer de Teradata. « Le Path Analysis de Teradata a été conçu pour faciliter l'accès à l'information dont les entreprises ont besoin pour développer leur clientèle, améliorer le fonctionnement et atténuer les potentiels problèmes de leur parcours client. Cette fonctionnalité essentielle, dont l'impact est considérable pour un large nombre d'industries, est incluse dans Teradata Analytics Platform ».



Fin de l'année dernière, Teradata a présenté sa plate-forme Teradata Analytics, qui inclue les meilleures fonctions et principaux moteurs analytiques, les outils et langages de prédilection de ce secteur ainsi que la prise en charge d'une multitude de types de données. Cette plate-forme à venir fournira un accès rapide et facile à une large gamme d'algorithmes, dont ceux parcours client, et apparait comme un composant clé de Teradata Everywhere : un moyen flexible, agile et évolutif d'assurer une forte rentabilité des investissements analytiques, tout en limitant les risques liés à ces investissements.