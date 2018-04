Plus d'un tiers des salariés français peine à faire la distinction entre vraies et fausses informations

Face à ce flot continu d'informations, deux tiers (64%) des Français se sentent submergés dans leur vie personnelle. Parmi les informations qui les préoccupent surgissent en priorité : l'épargne (21%), les données liées aux dépenses quotidiennes (20%), les réseaux sociaux (19,5%) et la presse (19%).L'analphabétisme liée aux données, c'est à dire l'incapacité à interpréter des données, est un frein dans la vie quotidienne des employés, mais elle a également des répercussions sur leurs performances au travail. La maitrise de la donnée est devenue un atout indéniable puisque que plus des trois quarts (77%) des personnes possédant de solides compétences en matière de données excellent dans leur poste actuel, comparativement à 35,5% de l'effectif total.Malgré leur réputation d'utilisateurs avertis, les 16-24 ans sont ceux qui luttent le plus (59%) pour différencier le vrai du faux. Ils sont également les plus touchés par l'afflux du nombre de données dans leur vie personnelle. Ils sont les moins aptes à l'acquisition de données : moins d'un sur cinq (10%) a entièrement confiance en leurs compétences en matière de données, ce qui nuit à leur capacité à faire face aux tâches quotidiennes.Angelica Reyes, Directrice marketing France chez Qlik, déclare : « Notre quotidien est envahi par une masse de données, chaque jour plus importante (réseaux sociaux, capteurs, données externes…). Mais en prenant le contrôle, nous pouvons les utiliser à notre avantage - par exemple en améliorant notre productivité au travail. »« Le fait de pouvoir exploiter convenablement l'avalanche de données à laquelle nous sommes confrontés est déjà un premier pas pour distinguer le vrai du faux. Aujourd'hui, les formations et les outils existants permettent ce premier niveau d'analyse et de discernement. Les solutions analytiques liés aux objets connectées qui remontent des données sur la santé, ou nos performances sportives sont un bon exemple de cette évolution et de notre appropriation de l'analyse de nos données dans notre quotidien » ajoute Angelica ReyesRejoignez la campagne www.dataequality.org et faites le test pour découvrir votre relation aux données par rapport à vos pairs.