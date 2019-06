Première mondiale : Luko, la néo assurance, lance son assurance maison par imagerie satellite

Aujourd’hui l’assurance est aveugle



Pour assurer sa maison, il faut aujourd’hui répondre à une cinquantaine de questions afin de décrire sa maison : surface du terrain, âge du bâtiment, nature des dépendances, etc. A l’heure du computer vision, le calcul du prix reste encore très théorique puisque les assureurs n’ont pas la technologie adéquate pour placer précisément l’habitation sur une carte afin de voir le terrain et ses spécificités. Une maison en haut d’une colline sera assurée au même tarif qu’une maison au pied de la même colline, pourtant plus sujette aux inondations.



Une première mondiale pour personnaliser la protection des foyers



Luko a décidé de repartir d’une feuille blanche. Après avoir renseigné son adresse, l’image satellite de la maison apparaît instantanément et l’utilisateur est invité à sélectionner sa parcelle. L’intelligence artificielle (computer vision) va alors détecter automatiquement la surface du toit, la superficie du terrain, une piscine et d’autres variables (âge de la maison, inclinaison du toit, arbres potentiellement dangereux, etc.). Luko propose alors un rapport de risques associés au logement : risques liés au terrain, aux inondations, à l’environnement industriel ou encore aux cambriolages. En 2 minutes, l’utilisateur obtient une proposition d'assurance sur-mesure, adaptée à son logement et aux risques réels. Avant Luko, il fallait prendre une dizaine de minutes et répondre à plusieurs dizaines de questions pour obtenir un simple prix.



Le développement de cette nouvelle technologie a nécessité un an de R&D à l’équipe de data scientist de Luko pour la rendre efficace, fiable et simple d’utilisation. Les algorithmes développés analysent des images satellites et des données open source accessibles sur Institut Grandeur Nature, Bases Géorisques et sur l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. Un travail permanent de vulgarisation des données a été entrepris par Luko pour rendre compréhensibles des informations complexes pour tendre vers plus de transparence dans l’assurance.



Au-delà du calcul du prix, Luko ambitionne de prodiguer des conseils au service de l’assuré, personnalisés en fonction de sa localisation et des spécificités de son terrain (rappel pour élaguer des arbres dangereux pour la toiture, alerte en cas d’incendie de forêt, montée des eaux, etc.). Après une catastrophe climatique, l’analyse des images aériennes permettra un examen avant/après pour gérer plus facilement l’assistance et la coordination des experts et réparateurs.



Raphaël Vullierme CEO et co-fondateur de Luko : “Aujourd’hui, assurer sa maison c’est de 30 à 50 questions et 8 min de formulaire pour obtenir un prix théorique basé sur de potentiels sinistres. L'utilisation de l’intelligence artificielle et de l’imagerie aérienne nous permet : de rendre l’assurance plus simple, plus scientifique et plus juste ; pour proposer proactivement des conseils pour protéger son foyer et d’indemniser plus rapidement les assurés.”



En partenariat avec Munich Re, un des leaders mondiaux de la réassurance



A l’image d’une néo banque, Luko agit en tant que MGA et gère tout le parcours de vie du client (modèle de tarification, gestion des polices et des sinistres). Pour garantir une solidité financière absolue à son assurance maison, Luko s’est associé à Munich Re, l’un des plus grands réassureurs mondiaux qui réassure les plus gros assureurs et insurtechs dans le monde entier.



Patrice Cohen, Senior Innovation Manager chez Munich Re : « Nous avons tout de suite été séduits par l’approche technologique et customer centric de Luko, capable d’apporter l’innovation et la simplicité que le consommateur attend. Luko par sa croissance et sa capacité d'exécution rapide participe à la construction de l’assurance de demain, une assurance transparente qui vient prévenir les accidents et les solutionner rapidement ».



A noter qu’à l’occasion de ce lancement, Stefan Klestil de SpeedInvest, rejoint le board de Luko. Il est aussi un des premiers investisseurs et board member de N26 et Wefox, les deux plus beaux succès des industries fintech et insurtech en Europe.