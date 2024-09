Qlik Answers enfin disponible : une IA pour générer des insights entièrement explicables à partir de données métier non structurées

Qlik®, un des leaders mondiaux de l’intégration de données, de l’analytique et de l’intelligence artificielle (IA), annonce le lancement de Qlik Answers™, sa toute nouvelle solution IA en libre-service. Conçue pour aider les entreprises à tirer pleinement parti de l’IA, elle supprime les risques associés, embrasse la complexité et optimise l’impact de l’IA. Qlik Answers transforme les données non structurées en résultats tangibles grâce à l’IA générative, et offre une explicabilité complète – un obstacle encore fréquent lorsqu’une entreprise adopte cette technologie.



Qlik Answers combine l’IA générative et les capacités analytiques de confiance de Qlik pour offrir des résultats précis et contextuellement pertinents à partir de multiples sources de données non structurées. Cette solution innovante permet aux clients d’intégrer l’IA en toute transparence dans leurs workflows de BI, assurant ainsi une utilisation efficace des ressources et évitant toute dette technique.



« Qlik Answers est conçue pour aider les entreprises à utiliser leurs données non structurées afin de prendre des décisions mieux éclairées », explique Brendan Grady Executive Vice President et General Manager de la Business Unit Analytics de Qlik. « Cette solution intègre notre savoir-faire en matière d’analytique et de données avec l’IA générative, fournissant aux utilisateurs des réponses précises à leurs questions. Avec Qlik Answers, nous mettons à leur disposition un outil qui supporte la traduction directe des données non structurées en résultats métier tangibles. »



Les avantages clés de Qlik Answers sont :



Réponses pilotées par l’IA : fournit des réponses pertinentes à partir de bases de connaissances organisées, optimisant l’utilité des données non structurées.

Déploiement rapide : offre une solution plug-and-play qui réduit les délais et la complexité du déploiement.

Transparence : assure une explicabilité complète avec des réponses associées à leurs documents sources, renforçant ainsi la confiance et la cohérence.

Large connectivité : s’intègre aux systèmes et plateformes existants, en utilisant les connecteurs d’entreprise de Qlik pour accéder à diverses sources de données non structurées.

Efficacité accrue : prend en charge les activités et les décisions métier en temps réel, ce qui permet aux utilisateurs d’accéder rapidement aux informations pertinentes dont ils ont besoin.



« Nous sommes ravis de voir que Qlik se concentre sur l'exploitation des données non structurées avec Qlik Answers », souligne Stefan Heinz, Senior BI & Analytics Manager de Bystronic Group. « L’explicabilité et l’intégration à la plateforme analytique de Qlik laissent augurer une utilisation responsable et efficace de l’IA au sein des entreprises. »



Qlik Answers combine diverses technologies pour offrir un accès fiable et efficace aux données non structurées. Cette solution utilise la génération augmentée de récupération (Retrieval Augmented Generation ou RAG) qui fusionne les méthodes basées sur la récupération et sur l’IA générative. Cette technique collecte de manière dynamique les documents pertinents à partir de bases de connaissances préindexées, et génère des réponses précises et contextuellement pertinentes. En tirant parti des modèles génératifs modernes, Qlik Answers peut interpréter et synthétiser les informations provenant de diverses sources, permettant aux utilisateurs de disposer de réponses concises et exploitables.



Pour assurer une intégration transparente avec les systèmes existants, Qlik Answers utilise les connecteurs Qlik de niveau entreprise. Ils permettent à la solution d’accéder à une grande variété de sources de données non structurées, sans nécessiter de mouvements ou de reconfigurations importantes. Cette approche simplifie non seulement le déploiement, mais permet également de maintenir l’intégrité et l’accessibilité des données. En outre, Qlik Answers est conçu dans un souci d'explicabilité et de transparence totales. Toutes les réponses générées par l’IA peuvent être tracées jusqu’à leurs sources originales, permettant aux utilisateurs de vérifier les informations et de leur accorder leur confiance.



Qlik Answers est également axée sur le libre-service, permettant aux utilisateurs métier de déployer et de gérer les assistants de connaissance pilotés par l’IA, sans devoir disposer d’une expertise technique conséquente ou passer par un développement personnalisé. La facilité d’utilisation permet aux entreprises de voir rapidement les bénéfices de cette solution, qui agit en support aux activités métier et améliore les processus de prise de décision, le tout en temps réel.