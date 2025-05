Qlik accélère la transition vers le cloud avec un nouvel outil de migration analytique

Qlik®, un des leaders mondiaux de l’intégration des données, de la qualité des données, de l’analytique et de l’intelligence artificielle (IA), annonce l’acquisition de la technologie Qloud Cover Migration de Stretch Qonnect, fournisseur de longue date de solutions Qlik Elite. Rebaptisé Qlik Analytics Migration Tool, cet outil automatisé simplifie la migration des solutions QlikView®, Qlik Sense® et NPrinting® vers la plateforme Qlik Cloud®, éliminant ainsi un des obstacles majeurs à l’adoption du cloud. Il sera bientôt disponible gratuitement via Qlik et ses partenaires certifiés.



Grâce à cette acquisition, les clients et les partenaires de Qlik peuvent accéder à un moteur de migration éprouvé et de niveau entreprise, spécialement conçu pour l’écosystème Qlik. Si l’adoption de la plateforme Qlik Cloud accroît l’agilité, accélère l’innovation et débloque de nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA, la migration demeure l’un des processus les plus onéreux et les plus complexes. Pour de nombreuses entreprises, la question n’est pas de savoir si elles vont migrer vers le cloud, mais comment. Qlik Analytics Migration Tool leur apporte la réponse avec rapidité, structure et mise à l’échelle en faisant de la première étape de la modernisation un avantage, et non un frein.



« De trop nombreuses entreprises souhaitent se moderniser, mais sont bloquées par la complexité et les risques liés à la migration », explique Roberto Sigona, Chief Operating Officer de Qlik. « Il est temps de lever ces obstacles. Nous ne nous contentons pas de simplifier la migration vers le cloud : nous faisons en sorte que ce processus soit à la fois pratique, responsable et immédiat. Les clients ne devraient pas avoir à choisir entre conserver ce qui fonctionne et obtenir ce qui est à venir. »



Ce nouvel outil de migration permet d’automatiser la totalité du processus de modernisation de Qlik. Il prend en charge les environnements QlikView et Qlik Sense et est conçu pour gérer des déploiements complexes et de grande envergure. Parmi les principaux avantages :



Une définition du périmètre des projets de migration plus rapide et plus intelligente : extrait automatiquement les métadonnées des environnements gérés par le client et guide les utilisateurs pour concevoir et implémenter la structure Qlik Cloud adéquate, éliminant toute approximation de planification et raccourcissant les cycles d’évaluation.

Réduction des efforts et des erreurs lors du processus de « replatforming » : migre automatiquement les objets Qlik (applications et connexions de données) vers Qlik Cloud, tout en ajustant la syntaxe initiale, les chemins d’accès aux fichiers et la logique personnalisée.

Flexibilité du rythme de migration pour tous les clients : met à disposition des flux de travail guidés pour les utilisateurs en libre-service et les partenaires certifiés, avec prise en charge des stratégies de migration progressive ou intégrale.

Rationalisation de la migration des tableaux de bord avec continuité visuelle : accélère la transition des visualisations au sein de Qlik Cloud, en conservant la mise en forme de départ et en minimisant les tâches de mise à niveau du design.

Réduction des risques liés à la migration grâce à l’intégration de tâches de validation et de contrôle : permet de revenir à un état antérieur (rollback), d’effectuer une sauvegarde et de vérifier les contenus, afin d’assurer une transition sûre qui ne met pas en péril la continuité d’activité.



Afin d’accélérer l’adoption, Qlik propose une instance dédiée (tenant) dans Qlik Cloud aux clients qui n’en disposent pas encore. Disponible gratuitement jusqu’à leur prochain renouvellement, c’est un environnement prêt à l’emploi pour entamer le processus de migration, exécuter des POC et explorer l’ensemble les fonctionnalités de Qlik Cloud. Les clients peuvent en demander l’accès à leur partenaire ou leur interlocuteur Qlik.



« Nous avons créé cette solution pour résoudre un problème omniprésent chez nos clients : des migrations qui prennent trop de temps, coûtent trop cher ou sont au point mort », observe Martin Sahlin, CEO et fondateur de Stretch Qonnect. « Cette solution a fait ses preuves dans différents secteurs d’activité dans le cadre de déploiements bien réels. En le mettant à la disposition de tous ses clients, Qlik permet à cet outil d’avoir un impact nettement plus fort. »



Étroitement intégré aux modèles de gouvernance et aux API de Qlik Cloud, Qlik Analytics Migration Tool accélère le processus de transition tout en maintenant le contrôle, la précision et la continuité d’activité.



« La migration vers Qlik Cloud représentait une priorité stratégique pour Lundbeck. Avec cet outil, nous disposons d’un moyen fiable et structuré pour mener cette transition à grande échelle », se félicite Stine Thomasen, Senior Manager for Business Intelligence de Lundbeck. « Nous avons réussi à moderniser des milliers d’actifs analytiques au sein d’équipes réparties à travers le monde tout en maintenant la continuité et le contrôle. Nous pouvons désormais accéder plus rapidement à des enseignements pertinents, optimiser l’alignement et établir une base plus solide pour innover dans la façon dont nous exploitons les données. »



Conçue pour couvrir le réseau mondial de partenaires de Qlik, cette nouvelle fonction de migration aide les partenaires certifiés à mettre en œuvre le processus de modernisation plus rapidement et à moindre coût. Elle transforme des projets complexes en offres de haute qualité et reproductibles. Pour les clients disposant de ressources internes, une option « libre-service » contient le même accompagnement structuré, rendant la transition vers le cloud accessible à n’importe quelle équipe.