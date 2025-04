Qlik et Pro Q36.5 poursuivent leur partenariat pour des performances boostées par les données

Qlik®, un des leaders mondiaux de l’intégration, de la qualité des données, de l’analytique et de l’intelligence artificielle (IA), annonce le renouvellement de son partenariat avec l’équipe cycliste Pro Q36.5 pour la troisième année. Cette collaboration confirme le rôle de Qlik en tant que « 26e dossard » en fournissant des analyses avancées qui soutiennent la planification d’avant et pendant la course en temps réel ainsi que des analyses des performances après la compétition.



Avec Qlik, l’équipe cycliste Pro Q36.5 a transformé la façon dont elle exploite ses données. Longtemps dépendante d’appareils hétérogènes et d’informations fragmentées, l’équipe utilise désormais une unique source d’information grâce à une nouvelle application développée en collaboration avec Differentia Consulting, partenaire de Qlik, afin de rationaliser le processus décisionnel et de maximiser sa compétitivité. Grâce à des enseignements générés en temps réel, l’équipe Pro Q36.5 dispose de solides atouts pour affiner sa stratégie de course, optimiser ses performances en fonction des conditions de course, et identifier ses meilleurs talents.



« La technologie de Qlik a changé la donne pour notre formation », se réjouit Doug Ryder, manager général de l’équipe Pro Q36.5. « Notre objectif est de progresser au classement mondial et de remporter de grandes courses. Dans cette optique, la gestion des données fait partie intégrante de cette évolution. L’accès à des informations en temps réel nous permet d’adapter notre stratégie de manière dynamique en veillant à ce que nos coureurs se trouvent dans les meilleures conditions pour réussir. Alors que nous poursuivons notre voyage vers le haut du classement, ce partenariat avec Qlik joue un rôle primordial en mettant efficacement les données à notre service. »



« La poursuite de notre partenariat avec l’équipe cycliste Pro Q36.5 illustre le pouvoir de transformation des data », ajoute Chris Powell, Chief Marketing Officer de Qlik. « Nous avons travaillé en étroite collaboration avec l’équipe et écouté ses besoins pour lui fournir des enseignements qui font réellement la différence le jour J. Cette collaboration dépasse le cadre des simples données : il s’agit avant tout d’aider Pro Q36.5 à penser différemment et à prendre les bonnes décisions au bon moment pour atteindre ses objectifs. Nous nous félicitons de continuer ensemble à repousser les limites ».



Ce partenariat a été renouvelé avant que l’équipe Pro Q36.5 ne prenne part aux prestigieuses classiques du printemps, à savoir le Tour des Flandres le 6 avril et la Reine des classiques, Paris-Roubaix, le 13 avril et le Giro d'Italie à partir du 9 mai. Ces évènements permettront à l’écurie d’exploiter les enseignements basés sur les données de Qlik, ainsi que d’afficher l’évolution de sa stratégie. L’arrivée de Tom Pidcock en tant que coureur principal de la formation marque une avancée majeure dans cette trajectoire. Figure majeure du cyclisme professionnel et champion olympique avec la Team GB, Pidcock incarne le début d’une nouvelle ère de performances et de potentiel pour l’équipe.



Du 13 au 15 mai, Pro Q36.5 sera également présent à Qlik Connect 2025, l’évènement organisé par Qlik à Orlando (Floride) à l’attention de ses clients et partenaires. Les participants auront l’occasion de découvrir comment Qlik collabore avec l’équipe pour faire évoluer ses performances sportives et comment la prise de décisions basée sur les données façonne l’avenir du sport de haut niveau.



Les participants auront également la possibilité de collecter des fonds pour les Jeux olympiques spéciaux, dans le cadre des donations de Qlik.Org. Les participants auront la possibilité de se mesurer à leurs pairs, de suivre les mesures de la course en temps réel et de voir leurs performances prendre vie sur un tableau de bord dynamique de l'équipe cycliste Pro Q36.5, le tout alimenté par Qlik.