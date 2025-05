Qlik étend ses fonctionnalités d’IA intégrées une meilleure prise de décisions et des enseignements générés plus rapidement

Qlik®, un des leaders mondiaux de l’intégration de données, de la qualité des données, de l’analytics et de l’intelligence artificielle (IA), annonce l’ajout d’un ensemble de fonctionnalités à sa solution Qlik Cloud Analytics™, bientôt disponible. Celles-ci offrent aux entreprises les outils leur permettant de détecter des anomalies, de prédire des tendances, de préparer les données plus rapidement et d’agir immédiatement grâce à des workflows de prise de décisions intégrés.



Alors que les entreprises continuent d’investir massivement dans l’IA et les données, la plupart d’entre elles peinent à optimiser les enseignements tirés de leurs analyses. Les tableaux de bord ont beau s’accumuler, ils ne permettent pas de mettre à exécution des décisions en temps réel. Seules 26 % des grandes entreprises ont déployé l’IA à grande échelle et peu d’entre elles l’ont intégré au sein de leurs workflows opérationnels. Accéder aux informations n’est pas un problème, mais agir selon ces informations peut en être un. Les tableaux de bord ne sont pas des moteurs de décisions et, à eux seuls, les modèles prédictifs ne permettent pas de prévenir les risques ni de produire des résultats. Les entreprises ont besoin de disposer d’une intelligence capable d’anticiper, d’expliquer et de favoriser l’action – sans outils, délais ou frictions supplémentaires.



« Pour les entreprises, rendre les informations accessibles et exploitables à leurs utilisateurs métier est toujours complexe », déclare Brendan Grady, Executive Vice President et General Manager de l’Analytics Business Unit de Qlik. « Trop de systèmes fournissent des enseignements et des réponses tardivement. La solution que nous proposons est différente : une plateforme où l’IA détecte ce qui est important, le met en lumière et le contextualise, permettant ainsi aux entreprises d’agir – le tout au sein même de l’environnement analytique. »



Grâce à ces nouveautés, Qlik rend sa plateforme plus intelligente. Elle ne se contente plus de produire des rapports sur ce qui est en train de se passer, elle anticipe ce qui va arriver et permet d’agir sur le moment. Les dernières fonctionnalités « discovery agent », « multivariate time series forecasting », « write table » et « Table Recipes » travaillent de concert pour résoudre un problème unique : passer d’enseignements fragmentées à une mise à exécution fluide, à grande échelle.



Ce lancement intervient au moment où Qlik AutoML et Qlik Application Automation sont respectivement rebaptisées Qlik PredictTM et Qlik AutomateTM. Ils reflètent une tendance plus large en faveur d’expériences plus intuitives et basées sur l’analytique au sein de la plateforme Qlik. Chaque capacité répond à un obstacle fondamental rencontré par les entreprises – de la prise de conscience tardive à l’inexactitude des prédictions, en passant par les difficultés à préparer les données rapidement et les workflows déconnectés. L’éditeur offre désormais des solutions cohérentes qui permettent de transformer plus rapidement les données en décisions concrètes.



Percevoir ce que d’autres ne voient pas avant qu’il ne soit trop tard – avec un agent. Les décideurs n’ont plus besoin d’assurer un suivi manuel des changements de l’activité ou de passer les données au crible. « Discovery Agent » scanne les performances en continu sur l’ensemble des applications et des datasets, signalant automatiquement les principaux risques et opportunités avant qu’il ne soit trop tard. Les enseignements sont communiqués via un flux personnalisé qui présente clairement la situation, explique pourquoi c'est important et suggère les prochaines étapes.



Prédire ce qui va réellement arriver, pas seulement les tendances – avec multivariate time series forecasting. Conçue sur Qlik Predict (anciennement AutoML), cette fonctionnalité va au-delà des projections à une seule variable afin de modéliser la complexité de l’ensemble des conditions de fonctionnement de l’entreprise. En analysant les corrélations entre toutes les variables interdépendantes (comme la tarification, l’activité des campagnes, la saisonnalité ou les signaux économiques), elle fournit des prédictions plus précises qui reflètent les dynamiques du monde réel. Résultat : une planification plus fiable, des tests de scénarios plus rapides et une meilleure prise de décisions.



Annoter et mettre à jour les données en direct – avec write table. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d'ajouter du contexte aux enregistrements de données, directement dans les tables analytiques, avec une synchronisation instantanée entre les sessions et sans rechargement. Cette capacité améliore l'examen des données en contexte et jette les bases d'une table d’annotation gouvernée dans des systèmes tels que SAP, Salesforce et Snowflake. Elle s’inscrit dans la vision à long terme de Qlik pour des analyses intégrées et prêtes à l'action.



Préparer les données plus rapidement sans avoir besoin de coder – avec table recipe. Cette fonctionnalité offre une expérience optimisée semblable à celle d’une feuille de calcul tout en permettant de préparer des datasets au sein d’une même table, le tout sans avoir recours à l’écriture de scripts ou à des modélisations complexes. Les utilisateurs peuvent nettoyer, convertir et formater les données sur plus de 60 fonctions visuelles, qui permettent de visualiser les changements en temps réel. Cette capacité donne aux utilisateurs sans compétences techniques les moyens de préparer des données de qualité rapidement, accélérant ainsi l’obtention d’informations fiables.



« Nous passons trop de temps à réagir à des événements qui se sont déjà déroulés – et pas suffisamment à anticiper ce qui va arriver, » commente Olga Garagonich, Lead Manager, Data Visualisation chez BT Group. « Grâce à ces nouvelles capacités intégrées à la plateforme Qlik, nous serons en mesure de détecter les problèmes plus tôt, de faire des prédictions plus précises et de déclencher des actions – tout en évitant les workflows déconnectés et les retards. Cela va radicalement transformer la manière dont nous opérons. »



Ensemble, ces fonctionnalités font passer Qlik d’un système fournissant des enseignements à un système qui propose des solutions. L’éditeur jette ainsi les bases des futures évolutions de l’IA en entreprise : une prise de décisions non seulement éclairées, mais également contextualisées, automatisées et intégrées à l’endroit où elles sont nécessaires.



Les fonctionnalitéss « discovery agent », « multivariate time series forecasting », « write table » et « table recipes » seront disponibles en avant-première courant 2025 pour une sélection de clients. La disponibilité générale interviendra étape par étape à partir de l’été 2025