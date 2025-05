Qlik lance Open Lakehouse et repousse les limites des architectures de données traditionnelles

Qlik®, un des leaders mondiaux de l’intégration des données, de la qualité des données, de l’analytics et de l’intelligence artificielle (IA), annonce le lancement de Qlik Open Lakehouse, une solution Apache Iceberg entièrement managée et intégrée à Qlik Talend Cloud. Conçue pour les entreprises qui doivent opérer une mise à l’échelle plus rapidement tout en réduisant les coûts, Qlik Open Lakehouse offre des fonctionnalités d’ingestion des données en temps réel, d’optimisation automatisée et d’interopérabilité multimoteurs – sans la dépendance à un fournisseur unique et les surcoûts opérationnels.



Cette annonce représente une étape majeure dans l’évolution des architectures de données modernes. À mesure que l’adoption de l’IA par les entreprises s’accélère, les coûts et le manque de flexibilité des data warehouses traditionnels deviennent incontrôlables. Qlik Open Lakehouse ouvre un nouveau champ des possibles : une architecture lakehouse qui permet de manager entièrement Apache Iceberg avec des performances de requête 2,5 à 5 fois supérieures à ce qu’elles étaient et jusqu’à 50 % de réduction des coûts liés à l’infrastructure, tout en préservant la compatibilité avec les moteurs d’analytics et de machine learning les plus couramment utilisés.



« Nul ne devrait avoir à choisir entre performance et coût des architectures de données modernes » commente Mike Capone, PDG de Qlik. « Grâce à Qlik Open Lakehouse, les entreprises bénéficient d’une mise à l’échelle en temps réel et d’un contrôle total sur leurs données, mais aussi de la liberté de travailler avec les outils les mieux adaptés à leurs besoins. Nous avons conçu cette solution afin de répondre aux exigences en matière d’IA et d’analytique à grande échelle, sans compromis. »



Qlik Open Lakehouse a été conçue dès le départ pour répondre aux exigences des entreprises en matière de mise à l’échelle, de flexibilité et de performance. Au sein d’une plateforme unique et entièrement managée, elle combine ingestion de données en temps réel, optimisation intelligente et interopérabilité avec l’écosystème.



Ingestion de données en temps réel à l’échelle de l’entreprise : intègre des millions d’enregistrements par seconde à partir de centaines de sources différentes – y compris les applications cloud, les solutions SaaS, SAP et mainframe – directement au sein de tables Iceberg, avec une faible latence et un rendement élevé.

Optimisation intelligente et entièrement automatisée d’Iceberg : l’optimiseur Iceberg adaptatif et continu de Qlik gère automatiquement la compression, la mise en clusters et l’élagage des données, offrant des requêtes jusqu'à 5 fois plus rapides et une réduction des coûts de stockage allant jusqu’à 50 %, sans qu'aucun réglage ne soit nécessaire.

Ouverte par design, interopérable par défaut : les utilisateurs peuvent accéder aux données contenues dans des tables Iceberg grâce à une large gamme de moteurs compatibles, comprenant Snowflake, Amazon Athena, Apache Spark, Trino et SageMaker — sans avoir besoin de migrer sur une autre plateforme ou de traiter à nouveau les données.

Liberté d’utiliser ses équipements, son cloud, ses règles : s’exécute de manière native sur AWS VPC grâce à la capacité Bring-Your-Own-Computer (BYOC), offrant un contrôle total sur la performance, la sécurité et les coûts.

Une plateforme unique de bout en bout : de l’ingestion de données à la visibilité FinOps, en passant par la transformation, la qualité et la gouvernance des données, Qlik propose une expérience lakehouse unifiée et sans coutures

« Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à se tourner vers des architectures lakehouse pour unifier les données contenues dans les environnements sur site et dans le cloud, » commente Matt Aslett, Director of Research, Analytics and Data chez ISG Software Research. « Qlik Open Lakehouse, qui tire parti de normes ouvertes telles qu’Apache Iceberg, est en mesure de répondre à la demande croissante concernant l’accès aux données en temps réel et l’interopérabilité multimoteur. Cela permet aux entreprises d’optimiser le potentiel de leurs données dans le cadre de leurs projets d’IA et d’analytique. »



Les formats ouverts comme Apache Iceberg constituent la nouvelle pierre angulaire des workloads d’IA, qui ont besoin d’accéder toujours plus rapidement à des datasets volumineux et ultra récents. Qlik Open Lakehouse répond à cette évolution en permettant aux entreprises de bâtir et de gérer sans effort des architectures basées sur Iceberg — sans avoir besoin d’écrire du code personnalisé ou de superviser constamment les pipelines. En outre, la solution s’exécute directement au sein de l’environnement AWS des clients, garantissant ainsi la confidentialité des données, le contrôle des coûts et une visibilité complète sur les opérations.



« L'initiative Qlik Open Lakehouse est une avancée importante que nous suivons de près » déclare David Navarro, Data Domain Architect chez Toyota Motor Europe. « Les grandes entreprises comme la nôtre ont un besoin urgent d'interopérabilité entre les services métiers et les partenaires, chacun ayant une gestion propre de sa pile technologique et de la souveraineté de ses données. Apache Iceberg s'impose comme la clé du partage de données sans copie dans des data warehouses (quel que soit le fournisseur), et l'engagement de Qlik à fournir des performances et un contrôle dans un marché complexe et dynamique. C’est précisément ce dont les entreprises ont besoin.



Qlik Open Lakehouse est d’ores et déjà disponible en avant-première et sa disponibilité générale est programmée pour juillet 2025. Pour les équipes qui souhaitent moderniser leur infrastructure avant la disponibilité générale, il est recommandé de demander un accès anticipé.